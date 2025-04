🎥 Bijzonder harde beelden! Mecanicien van Visma Lease a Bike zorgt voor zware crash in Parijs-Roubaix

Heel wat renners gingen zondag in Parijs-Roubaix tegen de vlakte. Silvan Dillier kreeg alvast met heel veel pech af te rekenen.

Silvan Dillier stond ploegmaat Mathieu van der Poel bij in Parijs-Roubaix. Zondag kwam hij echter stevig ten val en dat bleef niet zonder gevolgen.

Vooral de manier waarop hij ten val komt maakt het nog veel noodlottiger dan het al was. Dillier knalde immers op een mecanicien van Visma Lease a Bike toen hij een volgauto wilde inhalen.

Toen hij echter de wagen inhaalde kwam de mecanicien net in de smalle doorgang met een fiets aangelopen. Wat volgde was een verschrikkelijk harde de botsing.

De beelden kan je hieronder bekijken, maar we waarschuwen gevoelige kijkers dat dit echt wel een zware crash was.

Dillier had geen enkele kans om een botsing te vermijden. Uiteindelijk bleek na enkele medische onderzoeken dat de Zwitser een gebroken pols overhoudt. Of de mecanicien gewond was, is niet meteen duidelijk.