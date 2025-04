José De Cauwer ziet maar één oplossing voor Wout van Aert na nieuwe teleurstelling

Wout van Aert moest net als in de Ronde van Vlaanderen tevreden zijn met de vierde plaats in Parijs-Roubaix. José De Cauwer heeft een duidelijke oplossing voor Van Aert.

Er was een sprankeltje hoop op een zege van Wout van Aert in Parijs-Roubaix zijn sterke prestatie in de Ronde van Vlaanderen. Van Aert moest daar wel vrede nemen met de vierde plaats nadat hij de sprint om plaats twee verloor van Pedersen en Van der Poel.

Net als in de Ronde van Vlaanderen kwam Van Aert echter al snel in de problemen. Op 95 kilometer van de streep moest hij in het Bos van Wallers de rol lossen en zag daarna nooit meer de kop van de koers terug.

In het laatste uur was Van Aert wel weer beter en streed hij met Pedersen en Vermeersch nog om plek drie. Opnieuw moest Van Aert tevreden zijn met de vierde plaats, Pedersen was opnieuw te sterk in de sprint.

De Cauwer wil Van Aert meer zien koersen

José De Cauwer zag Van Aert twee weken op rij dezelfde wedstrijd rijden. "In de Ronde werd hij gelost op kritieke momenten. Maar naar het einde toe rijdt hij een hele goeie koers. Ook vandaag weer", zegt hij bij Sporza.

"Maar als het heel snel gaat, dan is de supersnelheid daar niet meer. Ik weet niet wat er speelt. Men zegt dan dat Van Aert weer 'naar de tekentafel' moet. Ik ga niet zeggen dat ik de oplossing heb, maar ik zou ouderwets beginnen te koersen met Van Aert. En koersen!