🎥 Ooohh Lotte Kopecky! Wissel van de macht in Gent maar Belgische heldin Kopecky doet publiek uit het dak gaan

Ooohh Lotte Kopecky! Dat is nu al een paar dagen het deuntje dat door de arena galmt in Gent. Het publiek trekt zich op aan de prestaties van Kopecky, want bij de mannen staat nog maar één Belg aan de leiding.

Sinds het begin van de Zesdaagse van Gent delen Robbe Ghys en Lindsay De Vylder nochtans de lakens uit. Ze zagen de tegenstanders wel al dichterbij komen en zijn ondertussen op een ronde gezet. Na de vijfde nacht gaan Jules Hesters en Aaron Gate aan de leiding. Met Hesters ligt er dus nog altijd een Belg op kop, zijn Nieuw-Zeelandse partner in crime neemt het Gentse publiek erbij. Met de Duitsers Kluge en Reinhardt staat er nog wel een koppel binnen dezelfde ronde van de nieuwe leiders. Twee koppels volgen op een ronde: dat zijn de duo's De Vylder-Ghys en Van den Bossche-Thomas. Opvallend is wel dat deze duo's meer punten gesprokkeld hebben dan de nummers 1 en 2 in de ranking. De Vylder en Ghys hebben bijvoorbeeld 298 punten, Hesters en Gate 264 punten.



In de vrouwenkoers moet het publiek zijn rekenmachine niet bij de hand houden, want Lotte Kopecky domineert het gebeuren. In de afvalling was de Europese kampioene goed voor een nieuwe winst, na een duel met Hélène Hesters. Die laatste toonde wel initiatief en pakte de buitenbocht, maar een simpele versnelling schonk Kopecky de zege. Daarna kwam de puntenkoers er nog aan te pas. Lotte Kopecky begon met een comfortabele voorsprong aan de laatste ronde. Ze maakte er een erezaak van om ook de slotsprint naar haar hand te zetten, tot jolijt van de supporters in de tribunes, die hun voorkeur voor Kopecky toonden en natuurlijk ook maar al te graag lieten horen.



Na elk van deze nummers gingen de handen stevig op elkaar en lieten de de fans weer: "Ooohh, Lotte Kopecky" weerklinken in 't Kuipke.