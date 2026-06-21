Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

De Ronde van Zwitserland zit erop. Naast de dominantie van Tadej Pogacar zal de boete van Mathieu van der Poel misschien wel het meest bijblijven.

Toen Karsten Kroon hoorde dat Van der Poel die boete had gekregen, was hij niet verbaasd. De aanleiding voor de straf komt dan ook niet vaak voor. Van der Poel moet 500 Zwitserse frank betalen wegens een 'ongepaste outfit' Hij zat na zijn tijdrit met ontbloot bovenlichaam op de hotseat, vermoedelijk vanwege de hitte en de geleverde inspanning.

De wedstrijdjury kon daar klaarblijkelijk niet om lachen en legde Van der Poel een boete op. Het is een beslissing waarover verschillende wielerfans op sociale media hun gal spuwen. Ook Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem vindt de straf belachelijk. Hij sprak erover tijdens de uitzending van de laatste etappe in Zwitserland.

Kroon geeft Van der Poel compliment over zijn lichaam

Karsten Kroon had daar een gedeeltelijk andere mening over. "Natuurlijk was het me opgevallen", zei de ex-renner over het blote bovenlijf van Van der Poel. "Mathieu is een mooie man. Hij had niets om zich voor te schamen." De co-commentator gaf Van der Poel dus een compliment, maar deed daarmee ook een opvallende uitspraak.

Sommige mannen zullen niet snel over een andere man zeggen dat hij mooi is. "Ik heb met bloot totaal geen problemen", zag Kroon geen bezwaar in de verschijning van Van der Poel. Toch was hij niet verbaasd over de straf. "Toen ik het las, dacht ik: ja, in Zwitserland verbaast het me echt helemaal niets. Misschien hebben ze wel een punt."

Oud-renner begrijpt waarom Van der Poel boete kreeg

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Kroon toont dus toch enig begrip. "Het hoort misschien wel dat je er in het shirt van je sponsor zit. Ik zou zelf de boete niet gegeven hebben, maar ik begrijp ze wel." Van der Poel zal van de boete vermoedelijk niet wakker liggen. Hij lijkt het moeilijker te hebben met het feit dat hij de tijdritzege moest laten aan Pogacar.