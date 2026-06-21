Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Meest trieste mens ter wereld"

Een tijdrit verliezen met minder dan een seconde: je zal het maar meemaken. Mathieu van der Poel overkwam het zaterdag in de Ronde van Zwitserland. Een dag later maakte hij met de nodige humor duidelijk dat het minimale verschil hem nog altijd bezighoudt.

Van der Poel reageerde op Instagram op een bericht van Tadej Pogacar. De Sloveen had via het sociale medium enkele foto's van zichzelf in de gele trui tijdens de tijdrit gedeeld. Daarnaast blikte Pogacar kort terug op zijn prestatie. "Dit was een goede dag. Urska heeft me vandaag wat extra wattages gegeven", schreef Pogacar erbij.

Die laatste zin is een verwijzing naar zijn verloofde Urška Žigart, die eerder in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen zwaar ten val kwam en naar het ziekenhuis werd overgebracht. Pogacar sprak haar na de val in het ziekenhuis en liet eerder al blijken dat de gebeurtenis hem niet onberoerd had gelaten. Žigart hield aan haar val een gebroken kaak over.

Van der Poel komt 31 seconden tekort

Het is duidelijk dat Pogacar in gedachten bij haar was. Van der Poel zal alleen minder blij zijn geweest met die 'extra wattages', want het verschil tussen de twee was minimaal. De Nederlander kwam op een haar na tot zijn eerste tijdritzege bij de profs, maar kwam 31 honderdsten van een seconde tekort. Dat leidt een dag later tot een aparte reactie.

Van der Poel reageerde met een GIF op het Instagrambericht van Pogacar. Daarmee liet hij op humoristische wijze blijken dat hij baalde van het kleine verschil. Verschillende Instagramgebruikers konden de reactie wel waarderen. "Met Mathieu van der Poel kennen we de meest trieste persoon ter wereld", schrijft iemand al lachend.



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Van der Poel de 'GOAT' genoemd

Een andere wielerfan noemt Van der Poel dan weer de GOAT. In zijn reactie tegenover de pers na de etappe benadrukte Van der Poel vooral dat hij tevreden mocht zijn met zijn prestatie. Uit zijn reactie op sociale media blijkt dat hij het nipte verlies in ieder geval met de nodige zelfspot kan benaderen.