UPDATE: Tadej Pogacar heeft Urska Zigart bezocht in het ziekenhuis

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Rit 1 was meteen een voltreffer voor Tadej Pogacar in de Ronde van Zwitserland. En zo heeft hij de eindzege ook meteen zo goed als binnen. De rit van donderdag leverde echter onnodig veel stress op, zo leek het wel. Hij zat mogelijk ook logischerwijze met zijn gedachten elders.