Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"
Foto: © photonews

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Als Wout van Aert fit genoeg is om te koersen, is hij er met zijn hoofd volledig bij. Visma-Lease a Bike moet goed beseffen dat niet iedereen over zijn capaciteiten beschikt.

Dat realisme lijkt tot de Nederlandse ploeg te zijn doorgedrongen. Ze werden er door tv-commentator Karsten Kroon nog eens aan herinnerd. Tijdens de Eurosport-uitzending van de slotrit van de Ronde van Zwitserland werden renners als Bart Lemmen en Wilco Kelderman genoemd als mogelijke vervangers van Van Aert in de Tourselectie.

Kroon benadrukt welke kwaliteiten van Van Aert Visma-Lease a Bike in de Tour de France allemaal zal missen. "Het is wel duidelijk dat het een zware aderlating is dat Van Aert niet mee kan naar de Tour. Hij is zo'n ontzettend veelzijdige renner. Een van de belangrijke dingen die hij doet voor Vingegaard, is hem uit de problemen houden."

Van Aert uitstekend in het positioneren

Een klassementsrenner heeft daar niet alleen in de bergen behoefte aan, maar ook op het vlakke. "Van Aert kan hem goed positioneren voor kritieke en belangrijke punten: als het zijwind is, aan de voet van een klim. Dat kan Van Aert heel erg goed. Kelderman is daar minder goed in." Kroon ziet in Kelderman dus niet de ideale vervanger van Van Aert.

Mogelijk kijkt Visma-Lease a Bike daarom toch naar een andere optie. "Lemmen is er misschien wel wat beter in. Benieuwd wat ze gaan doen bij de ploeg." Alles hangt ervan af welke kwaliteiten Visma-Lease a Bike nog nodig acht in de Tourselectie. Wil de ploeg er nog een klimmer bij, of juist een renner die op het vlakke van waarde kan zijn?

Visma-Lease a Bike moet weten welk type nodig is

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Eerst moet de ploeg bepalen welk type renner nog nodig is. Daarna heeft Visma-Lease a Bike een duidelijker beeld van de kandidaat die in aanmerking komt voor de laatste plek in de selectie. Vervolgens zal het gemakkelijker zijn om definitief de knoop door te hakken. Van Aert zelf reed vandaag opnieuw met de fiets.

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