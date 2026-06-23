Dit is waar Roxanne bij zweert en waardoor ze Mathieu van der Poel ook motiveert: "Het is zo interessant"

Als vriendin van Mathieu van der Poel is Roxanne Bertels eraan gewend dat data een belangrijke rol spelen in het leven van een topsporter. Zelf houdt ze haar gezondheidsgegevens eveneens graag bij.

Bertels is sportief ingesteld en deelde via haar Instagram Stories een videofragment uit haar recente gesprek in de podcast Superhlth. Daarin sprak ze over verschillende onderwerpen, waaronder de gedrevenheid van Van der Poel en ook haar eigen interesses. Daarnaast houdt ze een pleidooi voor het dragen van een wearable.

Dat is een elektronisch apparaat dat je op je lichaam draagt en gegevens bijhoudt. Voorbeelden zijn een smartwatch, fitnessarmband, slimme ring en sporthorloge. Zo’n apparaat kan onder meer je hartslag, aantal stappen, slaap en sportprestaties meten. Een wearable kan de verzamelde gegevens doorgaans doorsturen naar een smartphone.

Roxanne vindt het leuk om een wearable te dragen

"Je denkt misschien dat je geen wearable nodig hebt om te weten hoe je geslapen hebt, maar dat is wel zo", grapt Roxanne. "Neen, het is gewoon leuk. Hoe meer input je geeft aan je wearable, hoe meer informatie je terugkrijgt. Het is zo interessant om al die dingen te zien." Van der Poel maakt al lange tijd gebruik van WHOOP.

Ook zijn vriendin houdt haar gegevens nauwgezet bij. "Ik ben het type persoon dat elke ochtend dingen invult. Hoe meer ik het voed, hoe meer ik ervan terugkrijg. Ik weet wat het nemen van een vlucht, naar de sauna gaan of het nemen van een ijsbad met mij doet." Bertels kan aan de hand van de gegevens ook zien hoelang en hoe goed ze heeft geslapen.

Motiverend effect op Van der Poel

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Die informatie kan haar helpen om zo fit mogelijk de dag door te komen. Die interesse deelt ze met Van der Poel, dat zal bij hem ook wel motiverend werken. Hij gebruikt zulke gegevens mede vanwege zijn beroep als topsporter, terwijl Bertels ze gebruikt om meer inzicht in haar eigen gezondheid te krijgen.