Naast de fiets Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Van der Poel gaat zo hard dat vriendin Roxanne meer zoals hem wil zijn: "Ik ben eerder een opgever"
Foto: © photonews

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Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel vormen sinds 2018 een koppel. Ze hebben veel gemeen, maar op sommige vlakken verschillen ze ook sterk van elkaar.

Daar is Roxanne Bertels eerlijk over in de podcast Superhlth. Wanneer ze de vraag krijgt of er iets is aan Mathieu waarvan ze wenst dat ze dat zelf meer zou hebben, antwoordt ze bevestigend. "Ik wou dat ik even gedreven was als hij. Bij alles in het leven gaat hij voluit. Ik ben eerder een opgever, ik wou dat dat niet het geval was."

De vriendin van Van der Poel probeert dat te illustreren met een voorbeeld. "Ik krijg veel stress van sporten met andere mensen. Ik wou dat ik me daar wat makkelijker overheen kon zetten. Het duurde een tijdje voordat ik het vertrouwen had om met andere mensen te gaan hardlopen." Nochtans is lopen inmiddels iets wat heel belangrijk voor haar is geworden.

Roxanne gaat lopen met vriendin van Philipsen

Het heeft dus tijd gekost om dat punt te bereiken. "Ik dacht altijd dat ik de anderen zou vertragen en dat mijn tempo niet hoog genoeg lag. Nu geniet ik nergens meer van dan met vrienden te gaan lopen," legt Roxanne uit welke evolutie ze heeft doorgemaakt. Onlangs ging ze nog lopen met de vriendin van Jasper Philipsen. "Het is zo motiverend."

Ooit had Roxanne zelfs gezegd dat ze zelf nooit zou beginnen met hardlopen. Op die uitspraak is ze dus teruggekomen. Verder benadrukt ze hoezeer ze houdt van het leven als rennersvrouw, al brengt het ook wel veel stress met zich mee. "Mijn leven bestaat vooral uit koken en het bereiden van gezonde maaltijden," vertelt ze.

Van der Poel viert zeges geregeld met Roxanne

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Roxanne heeft daar echter geen problemen mee, omdat ze van nature een zorgzaam persoon is. Bij enkele van zijn grootste zeges zagen we Van der Poel na de aankomst dan ook in de armen van Roxanne vallen. Dat is al meerdere keren gebeurd na afloop van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

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