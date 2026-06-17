Naast de fiets Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Vriendin van Van der Poel deelt grote passie die ze nooit laat vallen en niets met wielrennen te maken heeft
Foto: © photonews

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Als partner van Mathieu van der Poel staat ook bij Roxanne Bertels zijn carrière centraal. Dat neemt niet weg dat ze ook haar eigen passies in het leven heeft.

Daarover vertelde ze meer in de podcast Superhlth. Bertels heeft een achtergrond in marketing en werkte in dat vakgebied zes jaar bij Porsche. Ze gaf die baan op om meer voor Van der Poel te kunnen zijn. Dat betekent niet dat ze marketing en auto’s volledig heeft losgelaten. Het is geen toeval dat ze in die branche terechtkwam.

"Ik zal altijd veel passie hebben voor auto’s en voor alles wat snel is," verzekert Roxanne. "Dat kunnen ook boten en motorfietsen zijn," voegt ze eraan toe. De basis voor haar liefde voor snelheid is terug te vinden in haar opvoeding. Ze heeft die passie van huis uit meegekregen en dat heeft zijn effect dus absoluut niet gemist.

Roxanne geïnteresseerd in alles wat snel gaat

"Als kind ben ik opgegroeid vlak naast de garage van mijn vader," vertelt Roxanne. "Hij en mijn nonkels waren altijd heel erg bezig met auto’s, boten en alles wat met snelheid te maken heeft. Dat zal altijd een passie blijven." Zo heeft Roxanne duidelijk een eigen identiteit en interesses, naast het feit dat ze de vriendin is van Mathieu van der Poel.

Haar liefde voor auto’s, boten en motorfietsen is volledig van haarzelf en staat los van het wielrennen. Al zijn wielerwedstrijden natuurlijk ook een vorm van racen. In haar relatie is ze overigens niet de enige met een voorliefde voor auto’s. Het is geen geheim dat Mathieu zelf ook behoorlijk gek is op snelle auto’s. Van der Poel arriveert af en toe bij een veldrit in een sportauto.

Van der Poel heeft een band met Lamborghini

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In december vorig jaar speelde een gele Lamborghini nog een hoofdrol in een video van Van der Poel, waarin hij het enthousiasme van de fans aanwakkerde in aanloop naar zijn eerste veldrit van het seizoen. Ontdek ook wat Roxanne te zeggen heeft over de gedrevenheid van Mathieu en de stress bij een leven als rennersvrouw.

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