Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is een term uit een andere sport die zijn intrede doet in het wielrennen, als het van Remco Evenepoel afhangt. Hij gaat voor racesimulatie in functie van de Tour de France.

Het is een begrip dat voornamelijk Formule 1-fans bekend in de oren zal klinken. Een racesimulatie in de Formule 1 is een langere reeks ronden tijdens een vrije training waarmee een Formule 1-team het verwachte tempo in de race nabootst. Dat is een oefensessie op vrijdag of zaterdag, in aanloop naar de Grand Prix op zondag.

De coureur rijdt dan met veel brandstof meerdere ronden achter elkaar op dezelfde band, met een afstelling die op de race is gericht en aan een gelijkmatig tempo, in plaats van voor één snelle kwalificatieronde te gaan. Teams gebruiken zo’n stint om onder meer de bandenslijtage, brandstofverbruik, balans van de auto en gemiddeld racetempo te beoordelen.

Evenepoel introduceert de racesimulatie

Een racesimulatie geeft daardoor vaak een betere indruk van de verhoudingen voor de race dan de snelste rondetijden uit een vrije training. Nu is er dus ook een soort racesimulatie in het wielrennen. Evenepoel heeft een zware bergrit gesimuleerd op training, door een zware trainingstocht van 6,5 uur over verschillende cols af te werken. 

Met de Colombière zat er ook een iconische berg bij. De andere beklimmingen die Evenepoel op klauterde waren de Col de Pierre Carrée, de Col de la Croix Fry en de Col de Saisies. Dit zijn geen beklimmingen die dit jaar deel uitmaken van het Tour-parcours. Het is duidelijk dat dit geen verkenning was maar een simulatie van een bergrit.

Derde deelname aan Tour de France

Lees ook... Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?
Evenepoel heeft de gegevens van deze fietstocht gepubliceerd op zijn Strava-pagina en lijkt volop af te tellen naar de Tour de France. Hij zal daar voor de derde keer aan deelnemen, na zijn knappe derde plaats in 2024 en zijn opgave in 2025. Evenepoel wil dus het niveau van een paar jaar geleden weer evenaren. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

Sven Nys spreekt over topfavorieten BK en drukt wens uit over zoon Thibau

07:00
Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"

Deze renner MOET naar de Tour: "Pogacar kan tien ritten winnen"

19:00
Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

20:00
Team Visma - Lease a Bike gaat stap verder in bekendmaking Tour-selectie

Team Visma - Lease a Bike gaat stap verder in bekendmaking Tour-selectie

18:00
Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over? Naast de fiets

Neemt Remco Evenepoel eigen iconisch supporterscafé over?

09:00
KOERS LIVE 22/06: Wereldkampioene komt met erg persoonlijk verhaal over ziekte

KOERS LIVE 22/06: Wereldkampioene komt met erg persoonlijk verhaal over ziekte

17:00
Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"

Johan Bruyneel ziet het groots: "Ik zie ze met hun twee Vingegaard lossen"

16:00
Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel

Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel

15:00
Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

Benoot waarschuwt Frankrijk over Seixas: “Dan zal een lange carrière er niet in zitten”

12:00
Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer

Wat een cijfers: Tadej Pogacar vinkt alles af en zet iets ongelooflijks neer

14:00
Komt er snel een baby ten huize Nys? Anna geeft verrassend antwoord Naast de fiets

Komt er snel een baby ten huize Nys? Anna geeft verrassend antwoord

13:00
Het best bewaarde geheim van Vive le Vélo is eindelijk onthuld Naast de fiets

Het best bewaarde geheim van Vive le Vélo is eindelijk onthuld

11:00
Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

Renner maanden uit competitie en geen duidelijke reden? Patrick Lefevere weet wat er vaak achter schuilt

10:00
Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

08:00
Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

22/06
"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France" Analyse

"Dit betekent maar één ding: Van der Poel is meer dan gefixeerd op de gele trui in Tour de France"

22/06
Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen Opinie

Maakt Lipowitz nu statement richting Evenepoel of een fout? Evengoed heeft de Duitser mentale tik gekregen

21/06
Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

Na het kapotgaan: Thibau Nys relativeert huidig niveau maar ziet ook iets met lede ogen aan

21/06
Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

Commentator totaal niet verbaasd door controversiële boete Van der Poel: "Mathieu is een mooie man"

21/06
Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

Koers LIVE: Philipsen reageert op dubbele overwinning

21/06
Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

Visma-Lease a Bike met voeten op de grond gezet: "Hij is er minder goed in dan Van Aert"

21/06
Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Meest trieste mens ter wereld"

Van der Poel reageert The Day After op hilarische wijze op wattages Pogacar: "Meest trieste mens ter wereld"

21/06
Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

Spraakmakend: Van Aert onderneemt eerste poging tot koersaspect en combineert dit met goed doel

21/06
Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

Cruciale keuze Evenepoel allesbepalend en kan bijzonder groot effect hebben op ex-ploeg Soudal Quick-Step

21/06
Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

Fascinerende Van der Poel slaat iedereen met verstomming: "Dat sloeg helemaal nergens op"

21/06
Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

Van der Poel verandert door instinct geweer compleet van schouder en wil één ding zeker niet doen

21/06
Verrassing na masterclass? Kandidaat om Van Aert te vervangen solliciteert stevig bij Visma | Lease a Bike

Verrassing na masterclass? Kandidaat om Van Aert te vervangen solliciteert stevig bij Visma | Lease a Bike

21/06
🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

🎥 Mathieu van der Poel krijgt na zinderende prestatie een boete van de jury

21/06
Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord Naast de fiets

Komt er een einde aan de Planckaerts? Eddy geeft verrassend antwoord

21/06
"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

20/06
Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

20/06
🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

20/06
📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

20/06
Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

20/06
🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

20/06
Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie Naast de fiets

Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie

20/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Thijs Zonneveld Patrick Lefevere Tiesj Benoot Urska Zigart Tim Merlier Karsten Kroon Ben Tulett Jasper De Buyst Toon Aerts Greg Van Avermaet Eduard Prades Reverte Chloe Dygert Cyrille Guimard Lorena Wiebes Niels Vandeputte

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved