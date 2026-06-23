Geleerd van andere topsport? Deze oefening moet Evenepoel klaarstomen voor de Tour de France

Er is een term uit een andere sport die zijn intrede doet in het wielrennen, als het van Remco Evenepoel afhangt. Hij gaat voor racesimulatie in functie van de Tour de France.

Het is een begrip dat voornamelijk Formule 1-fans bekend in de oren zal klinken. Een racesimulatie in de Formule 1 is een langere reeks ronden tijdens een vrije training waarmee een Formule 1-team het verwachte tempo in de race nabootst. Dat is een oefensessie op vrijdag of zaterdag, in aanloop naar de Grand Prix op zondag.

De coureur rijdt dan met veel brandstof meerdere ronden achter elkaar op dezelfde band, met een afstelling die op de race is gericht en aan een gelijkmatig tempo, in plaats van voor één snelle kwalificatieronde te gaan. Teams gebruiken zo’n stint om onder meer de bandenslijtage, brandstofverbruik, balans van de auto en gemiddeld racetempo te beoordelen.

Evenepoel introduceert de racesimulatie

Een racesimulatie geeft daardoor vaak een betere indruk van de verhoudingen voor de race dan de snelste rondetijden uit een vrije training. Nu is er dus ook een soort racesimulatie in het wielrennen. Evenepoel heeft een zware bergrit gesimuleerd op training, door een zware trainingstocht van 6,5 uur over verschillende cols af te werken.

Met de Colombière zat er ook een iconische berg bij. De andere beklimmingen die Evenepoel op klauterde waren de Col de Pierre Carrée, de Col de la Croix Fry en de Col de Saisies. Dit zijn geen beklimmingen die dit jaar deel uitmaken van het Tour-parcours. Het is duidelijk dat dit geen verkenning was maar een simulatie van een bergrit.

Derde deelname aan Tour de France

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Evenepoel heeft de gegevens van deze fietstocht gepubliceerd op zijn Strava-pagina en lijkt volop af te tellen naar de Tour de France. Hij zal daar voor de derde keer aan deelnemen, na zijn knappe derde plaats in 2024 en zijn opgave in 2025. Evenepoel wil dus het niveau van een paar jaar geleden weer evenaren.