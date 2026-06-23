Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Mathieu van der Poel zit met een nieuw vraagstuk over zijn toekomst
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel weet min of meer wat hij in de toekomst nog wil bereiken. Zo staat het behalen van de wereldtitel op de mountainbike hoog op zijn verlanglijst. Misschien is er in zijn wegcarrière toch nog een koerswijziging mogelijk.

Karsten Kroon vroeg zich dat af na de sterke tijdrit van Van der Poel in de Ronde van Zwitserland. Tijdens de Eurosport-uitzending van de slotrit benadrukte Kroon dat Van der Poel niet hoeft na te denken over waar hij de overwinning heeft laten liggen. Dat was Van der Poel sowieso niet van plan. "Pogačar heeft in de bochten een stuk meer tijd laten liggen."

Dat zou eraan hebben bijgedragen dat het zo spannend werd tussen Pogačar en Van der Poel. "We zagen Mathieu door de bochten gaan zoals we 'm kennen: op de limiet. Ik heb Pogačar een aantal bochten zien nemen waarbij ik dacht: dat had harder gekund. Er is niet zo heel veel wat Mathieu zichzelf kwalijk kan nemen", vindt Kroon.

Kan Van der Poel pakweg de Tirreno winnen?

De voormalige wielrenner vroeg zich af of Van der Poel niet eens voor het klassement zou kunnen gaan in een rittenkoers, met zo'n sterke tijdrit in de benen. "Het gaat 'm nooit lukken om Pogacar te kloppen in de Ronde van Zwitserland, maar in de Tirreno behoort het misschien wel voor de mogelijkheden." Het hangt vooral van Van der Poel zelf af.

"Hij gaat zichzelf dan wel helemaal overhoop moeten rijden", waarschuwt Kroon. Dat kan dan weer nadelig zijn voor zijn prestaties in de klassiekers. "Ik verwacht niet dat hij het snel gaat doen, maar het is een mooie uitdaging om het een keer te proberen." Daarnaast sprak Kroon zich ook uit over de boete die Van der Poel kreeg.

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