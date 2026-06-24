🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Vrouwelijke ex-topsporters smullen van de torso van Van der Poel: "Volgende keer helemaal in zijn blootje"
Foto: © photonews

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Is de torso van een wielrenner na een tijdrit ooit zo'n populair gespreksonderwerp geweest? Mathieu van der Poel heeft heel wat teweeggebracht door na zijn tijdrit in de Ronde van Zwitserland met ontbloot bovenlijf in de hotseat plaats te nemen.

Inmiddels hebben verschillende analisten hun mening gegeven over het ontbreken van een shirt en de boete die Van der Poel daarvoor kreeg. Van Karsten Kroon en Philippe Gilbert tot Roxane Knetemann: tal van analisten hebben zich al over het voorval uitgesproken. Het onderwerp mag echter ook wat luchtiger worden benaderd.

Ten slotte was het eigenlijk ook een ludiek moment. In een podcastaflevering van sportnieuws.nl bespraken Ellen Hoog en Naomi van As het voorval eveneens. Voor wie deze namen geen belletje doen rinkelen: het zijn twee voormalige tophockeysters. Hoog en Van As veroverden met het Nederlands elftal twee olympische titels en twee wereldtitels.

Hockeyster Hoog wil Van der Poel niet ontmoedigen

Ze weten dus hoe het is om op het hoogste niveau een sterke sportprestatie te leveren. Dat deed Van der Poel ook in Zwitserland. Hij zette de op dat moment snelste tijd neer en nam vervolgens met ontbloot bovenlijf plaats in de hotseat. "Doe dat shirt lekker uit", vond Hoog het alvast helemaal prima. "Laten we hem alsjeblieft niet ontmoedigen, weet je wel."

Van As moest lachen om het feit dat Van der Poel een boete van 500 Zwitserse frank kreeg, omgerekend ongeveer 540 euro. "Als je dan een boete geeft, geef dan een echte boete. Dit slaat helemaal nergens op. Volgende keer zit ie helemaal in zijn blootje." Hoog zou dat wel kunnen waarderen. "Mathieu, laat lekker je shirt uit. We zijn het helemaal met je eens."

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Meningen verdeeld over boete Van der Poel

Veel mensen zullen de boete overdreven vinden, maar er zijn ook analisten die menen dat Van der Poel een shirt had moeten aantrekken. Onder anderen Philippe Gilbert en Roxane Knetemann wezen erop dat zijn ploegsponsors daardoor minder in beeld kwamen. Van der Poel zal die welw eer kunnen tonen in de Tour.

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