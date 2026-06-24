Drama voor icoon van Parijs-Roubaix: "We zijn alles kwijt"

Parijs-Roubaix is voor veel wielerliefhebbers de mooiste koers die er is. De kasseien maken de Hel van het Noorden uniek, maar ook alles eromheen. L'Arbre, een iconisch restaurant langs het parcours, krijgt nu te maken met een brand. De eigenaren gaven op Facebook meer info over de ramp.

Parijs-Roubaix is synoniem voor stof, kasseien en de piste in Roubaix, maar oo voor Restaurant L’Arbre in Gruson in de regio Hauts-de-France Dat etablissement ligt aan de beruchte kasseistrook Carrefour de l'Arbre en komt tijdens elke editie van Parijs-Roubaix prominent in beeld.

Een brand in L'Arbre

Het restaurant krijgt nu af te rekenen met een drama. Er brak maandag vuur uit, waarbij er rook uit het dak kwam. Dat zien we op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de brandweer had de handen vol. Er is materiële schade, maar er vielen gelukkig geen slachtoffers.

🔴VIDÉO - "Toute la toiture a brulé" : le mythique restaurant l'Arbre à Gruson touché par un violent incendie

➡️ https://t.co/Z3w1Zenrng pic.twitter.com/3Wl6JoyDRB — ICI Nord (@ici_nord) June 22, 2026

"We zijn alles kwijt, maar het belangrijkste is dat niemand gewond is geraakt", tekende Info.fr per telefoon een reactie op van een werknemer. "Het was een instituut", schetst een local het belang van het restaurant. "Generaties wielrenners en fans hebben hier na hun rit een drankje of een maaltijd genuttigd."

De eigenaren bedanken iedereen

De eigenaren van het restaurant plaatsen een lang bericht op Facebook, waarbij ze iedereen bedanken voor de steun. "We zijn diep geraakt door de vele steunbetuigingen, aanmoedigingen en blijken van solidariteit die we ontvangen sinds de brand die ons restaurant vandaag heeft getroffen. We willen jullie oprecht bedanken voor jullie medeleven en hartverwarmende reacties."





Ze voegen toe dat het restaurant op het moment van de brand gesloten was en bedanken ook nog eens uitdrukkelijk de brandweer. Ook de organisatie van de Helleklassieker liet van zich horen: "Deze plek is zo belangrijk voor onze geschiedenis. We hopen deze plek in de toekomst weer te zien staan."

Koers voor de geschiedenisboeken

Ook dit jaar was Parijs-Roubaix opnieuw een koers voor de geschiedenisboeken na een intense strijd tussen Wout van Aert en Tadej Pogacar. Elke wielerliefhebber hoopt nu dat L'Arbre de deuren opnieuw zal kunnen openen.