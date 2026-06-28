Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Paul Seixas moet in de Tour de France een uitdager gaan worden voor Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Of toch minstens een podiumkandidaat die het Lipowitz, Evenepoel, Del Toro en anderen moeilijk kan/zal gaan maken. Zijn team is nog steeds niet bekendgemaakt. Er zijn zorgen.

Een week voor de start van de Tour de France is de ondersteunende ploeg rond Paul Seixas nog niet bekendgemaakt, maar Decathlon CMA CGM heeft bevestigd dat het jonge Franse talent hersteld is van zijn recente valpartij en op hoogte in Les Arcs (Franse Alpen) aan zijn vorm werkt.

Bij Decathlon CMA CGM waren ze eerder deze week nochtans ook al van plan geweest om hun selectie met de wereld te delen. De Franse ploeg heeft de aankondiging van zijn selectie echter uitgesteld, zo meldde L’Équipe.

Gregor Mühlberger moet passen voor Ronde van Frankrijk

Er zouden immers nog vraagtekens geplaatst worden bij de fysieke paraatheid van enkele renners. Decathlon onderstreept dat het niet gaat om Paul Seixas, die in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog gevallen was. De 19-jarige Seixas heeft groen licht gekregen en maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France.

Ondertussen is duidelijk dat er wel degelijk minstens één verwachte naam niet bij zal zijn. Een renner die niet aan de start zal staan ​​van de Grand Départ in Barcelona is klimmer Gregor Mühlberger. Hij maakte dit nieuws zelf bekend via sociale media.







Nadat hij Felix Gall had geholpen aan een tweede plaats in de Giro d’Italia – en zelf als vijftiende was geëindigd – richtte de 32-jarige renner zich volledig op de voorbereiding op de Tour. Hij liet de Ronde van Zwitserland en het Oostenrijks kampioenschap op de weg schieten om met de ploeg op hoogtestage te gaan.

Valt Olav Kooij in bij Decathlon CMA CGM?

Maar de wielersport kan soms hard zijn. "Ik heb alles op alles gezet tijdens de hoogtestage van de ploeg in Frankrijk. Volledige focus, strikte discipline, geen halve maatregelen; alles verliep volgens plan", schreef Mühlberger op Instagram.

“Dat maakt het nog moeilijker te accepteren: soms geeft de sport je geen waarschuwing en geen kans om te laten zien waar je je op hebt voorbereid. Ik sta niet aan de start in Barcelona; ik kijk vanuit huis toe en moedig mijn teamgenoten aan. Het is een enorme klap, maar zo is de sport nu eenmaal.” Een domper voor de Oostenrijker én zijn kopman. Als vervanger wordt mogelijk gedacht aan sprinter Kooij.