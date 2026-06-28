Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
| Reageer
Seixas slikt ferme domper: deze topper geeft forfait voor Tour de France
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Paul Seixas moet in de Tour de France een uitdager gaan worden voor Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Of toch minstens een podiumkandidaat die het Lipowitz, Evenepoel, Del Toro en anderen moeilijk kan/zal gaan maken. Zijn team is nog steeds niet bekendgemaakt. Er zijn zorgen.

Een week voor de start van de Tour de France is de ondersteunende ploeg rond Paul Seixas nog niet bekendgemaakt, maar Decathlon CMA CGM heeft bevestigd dat het jonge Franse talent hersteld is van zijn recente valpartij en op hoogte in Les Arcs (Franse Alpen) aan zijn vorm werkt.

Bij Decathlon CMA CGM waren ze eerder deze week nochtans ook al van plan geweest om hun selectie met de wereld te delen. De Franse ploeg heeft de aankondiging van zijn selectie echter uitgesteld, zo meldde L’Équipe.

Gregor Mühlberger moet passen voor Ronde van Frankrijk

Er zouden immers nog vraagtekens geplaatst worden bij de fysieke paraatheid van enkele renners. Decathlon onderstreept dat het niet gaat om Paul Seixas, die in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes nog gevallen was. De 19-jarige Seixas heeft groen licht gekregen en maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. 

Ondertussen is duidelijk dat er wel degelijk minstens één verwachte naam niet bij zal zijn. Een renner die niet aan de start zal staan ​​van de Grand Départ in Barcelona is klimmer Gregor Mühlberger. Hij maakte dit nieuws zelf bekend via sociale media.



Nadat hij Felix Gall had geholpen aan een tweede plaats in de Giro d’Italia – en zelf als vijftiende was geëindigd – richtte de 32-jarige renner zich volledig op de voorbereiding op de Tour. Hij liet de Ronde van Zwitserland en het Oostenrijks kampioenschap op de weg schieten om met de ploeg op hoogtestage te gaan.

Valt Olav Kooij in bij Decathlon CMA CGM?

Maar de wielersport kan soms hard zijn. "Ik heb alles op alles gezet tijdens de hoogtestage van de ploeg in Frankrijk. Volledige focus, strikte discipline, geen halve maatregelen; alles verliep volgens plan", schreef Mühlberger op Instagram.

“Dat maakt het nog moeilijker te accepteren: soms geeft de sport je geen waarschuwing en geen kans om te laten zien waar je je op hebt voorbereid. Ik sta niet aan de start in Barcelona; ik kijk vanuit huis toe en moedig mijn teamgenoten aan. Het is een enorme klap, maar zo is de sport nu eenmaal.” Een domper voor de Oostenrijker én zijn kopman. Als vervanger wordt mogelijk gedacht aan sprinter Kooij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Gregor Muhlberger

Meer nieuws

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

UCI-voorzitter wil dominantie Pogacar aanpakken en wil opvallende veranderingen

12:00
KOERS LIVE: veel NK's, Belgisch succes in de Alpen

KOERS LIVE: veel NK's, Belgisch succes in de Alpen

11:30
Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

Merlier, Philipsen of de derde hond? Onze sterren voor het BK

11:00
UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

UAE Team Emirates haalt uit en plukt talent weg bij Soudal Quick-Step

09:30
Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

Frank Boeckx en Jan Bakelants hebben dé oplossing om Tour spannend(er) te maken

08:30
Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

Remco Evenepoel lyrisch over ploegmaat: "Tour-selectie is meer dan verdiend"

07:00
Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

Stopt hij of niet? Primoz Roglic laat zich uit over wielerpensioen

20:00
Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

Serge Pauwels weet hoe Evenepoel Pogacar kan kloppen op het WK

19:00
Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

Lotte Kopecky is zéér duidelijk: "Voor sommigen is dat een afgang ..."

18:00
Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

Topper uit Frankrijk compleet afgemaakt door ploegmaat: "Het kan me geen reet schelen!"

17:00
KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

KOERS LIVE 27/06: Belgisch getint succes in Spanje

16:30
🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

🎥 Paul Seixas gespot in de Alpen, maar één ding valt heel hard op

16:00
UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

UPDATE TDF-selecties: Uno-X slikt fikse opdoffer voor de Tour

15:30
Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

Grote verrassing op BK tijdrijden doet wel héél vreemde aanpak uit de doeken

14:55
Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

Grote naam in het peloton kondigt afscheid aan

14:15
Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

Serge Pauwels ziet snood plannetje bij Alpecin-Premier Tech: "Daarom ging Van der Poel voluit ..."

13:30
Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

Lefevere blij dat hij ervan verlost is: "Man toch!"

13:00
Remco Evenepoel komt met grootse ambities en ziet groot verschil met 2025

Remco Evenepoel komt met grootse ambities en ziet groot verschil met 2025

27/06
Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

Het laatste en het beste nog niet gezien van Pogacar? "Hij blijft ons verrassen"

27/06
Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

Moet Evenepoel vrezen voor Tour de France? Cryptische boodschap van team

27/06
Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

Dit weekend wordt cruciaal voor voortbestaan Belgisch team

27/06
'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

'Movistar shopt bij UAE en zorgt voor ongeziene miljoenendeal'

27/06
Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

Nieuwe transferbom in het peloton? Deze ploeg wil van Seixas bestbetaalde renner ooit maken

27/06
Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

Eddy Planckaert maakt heel Vlaanderen nieuwsgierig met nieuw groot plan

26/06
‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

‘Fikse tegenvaller voor Visma Lease a Bike op de transfermarkt’

26/06
Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

Vreselijk: dreigt deze 22-jarige Belgische renner nu al te moeten stoppen?

26/06
"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

"Na je 30e takel je niet af": podiummoment BK tijdrijden verovert de harten van wielerfans

26/06
Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

Tim Wellens grijpt nét naast de Belgische driekleur: dit is de nieuwe kampioen tijdrijden

26/06
Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

Lotte Kopecky valt zelfs naast het podium: dit is de Belgisch kampioene tijdrijden

26/06
Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

Verrassingen? Team Jayco AlUla maakt selectie voor Tour de France bekend

26/06
📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

📷 Dit topteam moet Evenepoel naar Tourwinst loodsen: Red Bull-BORA-hansgrohe maakt selectie bekend

26/06
Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

Kippenvel: de ontroerende woorden van Belg die wint voor zijn overleden vader

26/06
Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

Play pakt uit met opvallende transfer: Ruben Van Gucht maakt grote carrièresprong

26/06
📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

📷 Prachtig beeld na maanden ellende: Eddy Merckx te zien tussen twee wereldkampioenen

26/06
Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

Koers LIVE: Beelden duiken op van vlak na zware crash van Affini: impact is enorm

26/06
‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

‘Soudal Quick-Step heeft Belgische versterking beet’

26/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Chris Horner Sandrine Tas Primoz Roglic Tom Dumoulin David Gaudu Alan Peiper Edoardo Affini Maxim Van Gils Filippo Ganna Gregor Muhlberger Christophe Laporte Tim Merlier Amaury Capiot Jasper Philipsen Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved