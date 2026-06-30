Naast de fiets Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen
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Tom Boonen staat nog altijd bekend om zijn gevoel voor humor. Zijn grappige opmerking is precies wat Roxanne Bertels en Mathieu van der Poel op dit moment kunnen gebruiken: een vleugje luchtigheid bij groot nieuws in hun leven.

Van der Poel en Bertels deelden met de wereld dat ze hun eerste kind verwachten. Als alles volgens plan verloopt, bevalt Roxanne in januari 2027 van hun eerste kindje. Dat maakten ze bekend via een post op hun Instagrampagina. Het gelukkige koppel ontvangt veel felicitaties, waarbij vooral wordt gehoopt op een gezonde geboorte.

Die felicitaties kwamen onder meer van Sarah De Bie, Oumi Rayane en Anna Eikendal, de partners van respectievelijk Wout van Aert, Remco Evenepoel en Thibau Nys. Ook Tom Boonen liet van zich horen via Instagram. Hij bracht zijn felicitaties over in hoogst eigen persoon en deet dit op zijn eigen, humoristische manier.

Boonen won Parijs-Roubaix één keer meer dan Van der Poel

"Nog één steen en drie dochters achter. Het kan rap gaan nu", grapt Boonen, waarmee hij verwijst naar zijn eigen carrière en leven. Hij maakt de vergelijking met Van der Poel. De Nederlander won tot nu toe drie keer Parijs-Roubaix. Dat is één keer minder dan Boonen, die de klassieker vier keer won en evenveel keer een kassei mee naar huis nam.

Op privévlak is Boonen vader van drie kinderen. Hij heeft twee dochters uit een eerdere relatie, de tweeling Valentine en Jacqueline. Samen met zijn huidige partner Wiebeke De Wachter heeft hij ook een dochter. Gisèle zag vorig jaar het levenslicht. Roxanne reageert met een reeks emoji’s en laat blijken dat ze kan lachen om de opmerking van Boonen.

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Boonen feliciteert ook Roxanne

"Proficiat mama! Geniet ervan", richt hij zich nog tot haar. Om er ook dat ander Monument bij te halen: in de Ronde van Vlaanderen is het voorlopig een gelijkspel tussen Boonen en Van der Poel. Beide renners wonnen deze wedstrijd drie keer.

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