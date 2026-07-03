Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

Een persmoment met Remco Evenepoel is toch met niets te vergelijken, zeker niet met de persconferenties van veel andere renners. Zij zullen de vragen waarschijnlijk grotendeels rustig hebben beantwoord. Evenepoel vond het echter ook leuk om een prikje uit te delen aan een journalist.

We vatten het vooral op als een teken dat hij goed in zijn vel zit. Evenepoel en Florian Lipowitz namen naast elkaar plaats. Van de rustigere Duitser verwachten we minder snel dat hij de bal terugkaatst wanneer een vraag hem niet helemaal bevalt. Evenepoel liet zo ook zien dat hij een prominente positie binnen zijn ploeg inneemt, ongeacht of hij als uitgesproken kopman wordt beschouwd.

Daar ging het tijdens het persmoment ook over. Vlak voor de start van een wedstrijd worden uiteraard de doelstellingen besproken. Dat gebeurde aanvankelijk kennelijk vooral in de wij-vorm: Evenepoel en Lipowitz bekeken hun ambities vanuit het perspectief van de ploeg. Uiteindelijk kan echter maar één renner de hoogst geklasseerde coureur van het team zijn.

Evenepoel vs Nederlandse journalist

Daarom vroeg een Nederlandse journalist naar het persoonlijke doel van Evenepoel in de Tour de France. "Typisch voor een Nederlander om dat te vragen", grijnsde Evenepoel. Dat was meteen een eerste prikje richting zijn noorderbuur. Vervolgens ging hij wel serieus op de vraag in en probeerde hij zijn persoonlijke ambities zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

"Mijn persoonlijk doel? Ja, zeker een rit winnen, de tijdrit winnen. En geel pakken met de ploeg op de eerste dag in de ploegentijdrit. Ik weet waar je naartoe wil", richtte Evenepoel zich rechtstreeks tot de journalist. "Je wil me horen zeggen dat ik op het podium wil staan en dat dan Florian ook zegt dat hij op het podium wil staan."

Evenepoel en Lipowitz gaan voor het podium

Evenepoel suggereerde daarmee dat de vraagsteller verdeeldheid tussen de twee kopmannen probeerde te creëren. Tegelijkertijd is het duidelijk dat zowel Evenepoel als Lipowitz ambitieus aan de Tour beginnen. "Natuurlijk willen we op het podium staan. Of het mij nu lukt of Florian, zolang we het als team kunnen doen zonder in negatieve energie terecht te komen, dan is het goed."



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Volgens Evenepoel bewijzen hun eerdere prestaties dat het gedeelde leiderschap prima kan functioneren. "We willen het beiden goed doen. We zijn er allebei in het verleden al in geslaagd om op het podium te staan achter Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Daarnaast strijden we allebei, samen met onze andere ploeggenoten, voor zo veel mogelijk ritzeges."

Evenepoel heeft groter palmares

Evenepoel is binnen Red Bull de kopman met het grootste palmares. Hij won in 2022 de Vuelta en werd bij zijn Tourdebuut in 2024 derde. Bovendien won hij toen het jongerenklassement en een individuele tijdrit. In kortere rittenkoersen boekte hij eindzeges in onder meer de UAE Tour, de Ronde van Polen, de Ronde van de Algarve, de Ronde van België en de Ronde van Denemarken.

Lipowitz heeft minder eindzeges behaald, maar heeft in korte tijd een grote regelmaat laten zien in rittenkoersen. Naast zijn derde plaats in de Tour van 2025 werd hij in 2024 zevende in de Vuelta. In 2025 eindigde hij als tweede in Parijs-Nice en als derde in de Dauphiné. Dit jaar werd hij tweede in het Baskenland en Romandië, derde in Catalonië en eindwinnaar in Slovenië.