Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

Net als veel wielerfans zal ook analist Jan Bakelants de Tour de France van dichtbij volgen. De voormalige profrenner laat bij Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen op de verschillende favorieten en outsiders. Eén man ziet hij finaal kraken.

Bakelants laat er onder meer de naam van Juan Ayuso vallen. De nog altijd maar 23-jarige Spanjaard stapte dit seizoen over naar Lidl-Trek na jaren in het shirt van UAE Team Emirates-XRG te hebben gereden. Die move lijkt hem deugd te doen.

Ronde van de Algarve

Ayuso startte het seizoen als een komeet in de Ronde van de Algarve. Hij won één rit in het zuiden van Portugal en kaapte er ook het eindklassement weg. Hij leek zijn goede gevoel daarna door te trekken in Parijs-Nice, maar een val dwong hem tot opgave. Ayuso reed op dat moment in de gele leiderstrui.

Ook in de Ronde van het Baskenland had hij pech. Hij kreeg last van maagproblemen en moest in de vierde etappe noodgedwongen opgeven. In de Tour Auverge-Rhônes-Alpes kwam hij vervolgens sterk voor de dag.

In de buurt van Vingegaard en co

Na twee tweede plaatsten in de laatste twee etappes werd hij uiteindelijk derde in het eindklassement na winnaar Isaac del Toro en Luke Tuckwell. Al had Ayuso ook daar last van een ziekte. Toch laat het het beste vermoeden voor de drie weken die eraan zitten te komen.

Jan Bakelants denkt dat Ayuso meteen goed voor de dag zal komen in de Tour. "Ik verwacht dat hij bergop, zeker in het begin van de Tour, heel sterk gaat zijn. Misschien niet sterk genoeg om Pogacar te volgen, maar ik denk wel dat hij in de buurt van Vingegaard en co zal kunnen blijven."



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Finaal kraken

"Alleen vrees ik voor de drie volle weken: ik betwijfel of zijn prestaties een verlengstuk gaan krijgen in week 3. Ik verwacht dat hij lang gaat meedoen, maar finaal gaat kraken." Vorig jaar koos Ayuso voor de combinatie Giro-Vuelta, zonder groot succes. Wat wordt het dit jaar in de Tour?