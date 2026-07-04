Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
| Reageer
Jan Bakelants ziet doemscenario in Tour de France: "Hij gaat finaal kraken"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net als veel wielerfans zal ook analist Jan Bakelants de Tour de France van dichtbij volgen. De voormalige profrenner laat bij Het Laatste Nieuws zijn licht schijnen op de verschillende favorieten en outsiders. Eén man ziet hij finaal kraken.

Bakelants laat er onder meer de naam van Juan Ayuso vallen. De nog altijd maar 23-jarige Spanjaard stapte dit seizoen over naar Lidl-Trek na jaren in het shirt van UAE Team Emirates-XRG te hebben gereden. Die move lijkt hem deugd te doen.

Ronde van de Algarve

Ayuso startte het seizoen als een komeet in de Ronde van de Algarve. Hij won één rit in het zuiden van Portugal en kaapte er ook het eindklassement weg. Hij leek zijn goede gevoel daarna door te trekken in Parijs-Nice, maar een val dwong hem tot opgave. Ayuso reed op dat moment in de gele leiderstrui.

Ook in de Ronde van het Baskenland had hij pech. Hij kreeg last van maagproblemen en moest in de vierde etappe noodgedwongen opgeven. In de Tour Auverge-Rhônes-Alpes kwam hij vervolgens sterk voor de dag.

In de buurt van Vingegaard en co

Na twee tweede plaatsten in de laatste twee etappes werd hij uiteindelijk derde in het eindklassement na winnaar Isaac del Toro en Luke Tuckwell. Al had Ayuso ook daar last van een ziekte. Toch laat het het beste vermoeden voor de drie weken die eraan zitten te komen.

Jan Bakelants denkt dat Ayuso meteen goed voor de dag zal komen in de Tour. "Ik verwacht dat hij bergop, zeker in het begin van de Tour, heel sterk gaat zijn. Misschien niet sterk genoeg om Pogacar te volgen, maar ik denk wel dat hij in de buurt van Vingegaard en co zal kunnen blijven."

Lees ook... Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

Finaal kraken

"Alleen vrees ik voor de drie volle weken: ik betwijfel of zijn prestaties een verlengstuk gaan krijgen in week 3. Ik verwacht dat hij lang gaat meedoen, maar finaal gaat kraken." Vorig jaar koos Ayuso voor de combinatie Giro-Vuelta, zonder groot succes. Wat wordt het dit jaar in de Tour?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Lidl-Trek
Juan Ayuso
Jan Bakelants

Meer nieuws

Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

Jan Bakelants ziet groot voordeel voor Paul Seixas: "Die luxe heeft de rest niet"

11:40
TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

TDF LIVE: Jonas Vingegaard pakt de eerste gele trui

19:32
Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

Remco Evenepoel moet gigantisch nadeel wegwerken tegenover Pogacar en Vingegaard

18:50
Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

Paul Seixas zet nú al indrukwekkend record op zijn naam in Tour de France

17:50
'Horrorscenario dreigt in Tour voor De Lie en Lotto-Intermarché'

'Horrorscenario dreigt in Tour voor De Lie en Lotto-Intermarché'

15:55
Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

Jonas Vingegaard onderging een heuse transformatie voor de Tour: "Voor mijzelf is dat heel fijn"

15:00
Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

Tour-aanpak van Remco Evenepoel zorgt voor grote twijfels bij Jan Bakelants

10:30
Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

16:40
Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

Ilan Van Wilder kreeg weinig bemoedigend nieuws: "Dan schrik je wel ..."

13:40
Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

Remco Evenepoel mag hopen op een uitzonderlijke Tour de France: "Een héél goede beslissing"

14:25
Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

Urska Zigart wuift Tadej Pogacar uit voor Tour-start met emotionele boodschap

11:00
Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

Kopman heeft slecht nieuws voor de Tour: "Ik werd ziek"

03/07
Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

Maarten Vangramberen ziet een groot gevaar in de Tour voor Tadej Pogacar

10:00
Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

Bakelants ziet opvallende Tour-missie voor Pogacar: "Hij kickt op 'speciallekes'"

09:30
Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

Benoot ziet gelijkenissen bij Seixas: "Van Aert en Evenepoel kunnen dat bevestigen"

08:14
Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

Cian Uijtdebroeks wil top 10 in de Tour, maar vergeet ander groot doel: "Wordt moeilijker en moeilijker"

07:00
Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

Jurgen Foré stellig voor de Tour: "Dat heeft níéts met de persoon Evenepoel te maken"

08:55
Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

Tadej Pogacar laat gouden hart zien met schitterend gebaar

03/07
Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

03/07
Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

Vive le Vélo: deze boeiende gasten schuiven aan in de eerste week

03/07
Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

Jasper Philipsen stellig na wijziging Tour-reglement: "Dat lijkt mij onmogelijk"

03/07
Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

Tim Merlier baalt na afzegging voor Tour de France: "Het is jammer"

03/07
Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

Sven Nys duidt de gevaren achter gewichtsverlies Evenepoel

03/07
Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

Remco Evenepoel waarschuwt de concurrentie: "Zodra dat er bij mij staat ..."

03/07
Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

Isaac del Toro houdt zijn hart vast voor de Tour: "Zou me niet verbazen"

03/07
Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

Tadej Pogacar wil grote troefkaart uitspelen: "Meer opties om tactisch te rijden"

03/07
Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

Tadej Pogacar komt met geruststellende boodschap voor zijn fans

03/07
Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

Wout van Aert zorgt voor gemengde gevoelens: "Dat is echt niet normaal"

03/07
Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

Jonathan Vaughters waarschuwt: "Dát is het enige zwakke punt van Pogacar"

03/07
Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

Jonas Vingegaard baalt over Van Aert: "Ik vind het erg jammer"

03/07
Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

Jonas Vingegaard is duidelijk: "De beste renner ooit in het peloton"

03/07
Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

Chris Froome maakt nieuws bekend dat iedereen al lang vermoedde

03/07
Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

Evenepoel dient journalist scherp van antwoord: "Typisch voor een Nederlander, ik weet waar je naartoe wil"

03/07
TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

TDF-interviews en presentatie LIVE: Pogacar en Vingegaard zelfverzekerd

02/07
🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

🎥 Dan maar voor troostprijs gaan? "Evenepoel weet dat hij waarschijnlijk de Tour nooit zal winnen"

02/07
Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

Yves Lampaert heeft verrassend genoeg hetzelfde meegemaakt als Wout van Aert

02/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jasper Philipsen Eddy Merckx Arnaud De Lie Adrie Van Der Poel Juan Ayuso Yves Lampaert Frederic Amorison Bojan Ropret Chris Froome Jonathan Vaughters Tim Merlier Kurt Van De Wouwer Cian Uijtdebroeks Thomas Dekker

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved