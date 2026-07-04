Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Voormalige ploegmaat waarschuwt voor Remco Evenepoel: "Als hij wat gebeten is en vuur spuwt ..."
Foto: © photonews

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Remco Evenepoel trekt met grote ambities naar de Tour de France. De ster van Red Bull-BORA-hansgrohe wil meteen uitpakken in de ploegentijdrit en dat zou zomaar de eerste gele trui kunnen opleveren. Voormalig ploegmaat Yves Lampaert geeft aan hoe Evenepoel het verschil maakt met zijn mentale kracht.

Evenepoel ruilde Soudal Quick-Step dit jaar na meerdere seizoenen van trouwe dienst in voor Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij de Duitse formatie hoopt hij een volgende stap te zetten in de Tour. In 2024 werd hij als derde, maar de huidige ambities zullen ongetwijfeld hoger reiken.

Mentale kracht

Met kleppers als Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard aan de start staat onze landgenoot echter voor een aartsmoeilijke opdracht. Voormalig ploegmaat Yves Lampaert weet dat Evenepoel wel over een enorme mentale kracht beschikt om het verschil te maken en terug te vechten.

"Ik vond hem altijd zo innemend wanneer hij zich zo strijdvaardig toonde in de bus", vertelt de West-Vlaming bij Sporza Daily. "Zelfs als hij een dag eerder door Pogacar was geklopt, dan zei hij nog: "Vandaag win ik." En dan won hij dan ook regelmatig."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Een kleurrijke figuur

Evenepoel ontpopte zich zo tot gangmaker bij Soudal Quick-Step. "Zo neem je een hele bus mee in je verhaal en kun je er het maximale uithalen."

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Hier en daar klinkt dat Paul Seixas momenteel misschien wel hoger staat in de pikorde en als een grotere concurrent gezien wordt door de favorieten. Volgens Lampaert zal dat alleen maar voor meer motivatie zorgen bij Evenepoel.

"Zoiets kan een enorme motivatie zijn voor Evenepoel. "Ah, jullie geloven niet in mij?! We zullen eens zien!" Dan is hij op zijn sterkst, als hij wat gebeten is en vuur spuwt. Dat maakt hem een kleurrijke figuur."

Netcompany INEOS

In de ploegentijdrit zal Evenepoel meteen willen uithalen, al is de concurrentie loodzwaar. Onder meer Netcompany INEOS heeft met Filippo Ganna en Joshua Tarling twee toppers tegen de klok.

Zij kunnen het verschil maken op de vlakke stukken, maar zullen waarschijnlijk tijd moeten toegeven op de Montjuïc en het oplopende stuk naar de finish. Daar is het aan Evenepoel om eventueel uit te lopen en voor de eerste keer zijn mentale kracht aan te spreken in deze Tour.

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