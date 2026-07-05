Begin van Remco's suprematie? De Cauwer, Nys en Vanthourenhout zorgen voor een stevige nuance

Het gedeelde kopmanschap van Remco Evenepoel en Florian Lipowitz fascineert toch wel. Analisten als José De Cauwer, Sven Nys en Sven Vanthourenhout spreken zich erover uit na de ploegentijdrit in de Tour de France.

Wie logisch redeneert, zou kunnen denken dat Evenepoel al een streepje voor heeft, aangezien hij in de ploegentijdrit zestien seconden sneller was dan zijn ploegmaat. Thijs Zonneveld schreef op X: "Remco - Lipo 1-0". Toch zijn er Belgische analisten die daar minder vergaande conclusies aan verbinden. Tenslotte was dit het terrein van Evenepoel.

Remco - Lipo 1-0 — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) July 4, 2026

"Ze zijn op gelijke voet gestart", zegt José De Cauwer bij Sporza over Evenepoel en Lipowitz. "Je zag bij Lipowitz al een tijdje dat hij niet in het wiel zat. Al bij al is het goed meegevallen." De Cauwer vindt dat Lipowitz niet mag klagen over een verlies van slechts zestien seconden ten opzichte van Evenepoel. De Duitser is niet weggeblazen.

Evenepoel de beste in het tijdrijden

"Is het een opsteker voor Evenepoel? Ja. Is het een tegenvaller voor Lipowitz? Nee. De mannen zijn niet naar hier gekomen om de Tour te winnen. Ze moeten beginnen met volgen." Sven Nys vindt het logisch dat Evenepoel alleen arriveerde. "In dit werk is Evenepoel de allerbeste van de wereld en hij wil daar een punt van maken."

Nys vindt het dus normaal dat Evenepoel op die manier 'voor zichzelf durft op te komen'. Sven Vanthourenhout, zelf ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe, omschreef de situatie bij Vive le Vélo. "Als je een uitgesproken kandidaat-Tourwinnaar hebt, is het anders. Remco en Lipo zijn ook nog eens twee verschillende type renners."



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Lipowitz voor klassement en Evenepoel kan ook ritten winnen

Vanthourenhout denkt dat Evenepoel meer kans maakt op ritzeges. Het palmares van Evenepoel spreekt ook boekdelen, met in totaal al negen ritzeges in grote rondes. Lipowitz moet gewoon proberen een zo goed mogelijk klassement te rijden. In de Tour van vorig jaar bewees hij al dat dit binnen zijn mogelijkheden ligt.