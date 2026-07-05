Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Waar komt alle kritiek op Evenepoel toch vandaan? "Hij krijgt het vaak hard te verduren"
Foto: © photonews
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Remco Evenepoel laat de komende weken weer het hele land meeleven. Kritiek zal er hier en daar ook wel zijn, want dat is al zijn hele carrière het geval. Het doet de vraag rijzen: waar komt dat toch precies vandaan?

In Vive le Vélo probeert men die vraag te beantwoorden. "Hij krijgt het vaak hard te verduren van de publieke opinie en de media", vindt kersvers Belgisch kampioen Rune Herregodts. De renner van UAE is vol ontzag voor de kwaliteiten van Evenepoel. "Het is al lang geleden dat we iemand hadden die op het vlakke zo kan meespelen."

Herregodts vindt dus dat het Belgische wielrennen Evenepoel meer moet koesteren. "Hij draagt het hart op de tong. Soms zegt hij iets zonder daarbij al te veel na te denken. Het is iemand waar we moeten voor supporteren. Binnen x aantal jaar moeten we misschien naar de Tour kijken zonder dat Belgen een rol spelen in de bergen."

Vanthourenhout noemt Evenepoel 'een karakter'

Sven Vanthourenhout denkt dat Herregodts het bij het rechte eind heeft als het gaat om de kritiek op Evenepoel. "Remco is een karakter, iemand die veel dingen en gevoelens uit. Dat kan op dat moment botsen met de menigte, maar dat maakt hem geen slecht persoon." Vanthourenhout kent Evenepoel via hun samenwerking bij de nationale ploeg.

Vanthourenhout vindt de manier waarop Evenepoel zich opstelt juist een heel goed voorbeeld voor velen. "Vaak moeten we ons gedragen en in een hokje leven. Remco zegt wat hij denkt. We zouden dat meer moeten doen en moeten ook kunnen aanvaarden wanneer iemand anders dat doet", luidt het oordeel van Vanthourenhout.

Vanthourenhout niet constant in Evenepoels buurt

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Evenepoel en Vanthourenhout werken ook bij Red Bull samen, al kruisen hun programma's elkaar niet constant. Vanthourenhout kreeg lof voor zijn bijdrage als ploegleider in het voorjaar. Evenepoel richt zich zowel op de klassiekers als het rondewerk. Zijn coach is Tim Heemskerk, de ex-trainer van Vingegaard.

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