TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

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De Tour de France trekt zich weer op gang, ook al bestonden er twijfels over de derde etappe. Publiek is niet toegelaten in de finale, maar dat is de enige aanpassing. Voor Arnaud De Lie lijkt het wel weer sowieso een zware dag te worden.