TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven
Foto: © photonews
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De Tour de France trekt zich weer op gang, ook al bestonden er twijfels over de derde etappe. Publiek is niet toegelaten in de finale, maar dat is de enige aanpassing. Voor Arnaud De Lie lijkt het wel weer sowieso een zware dag te worden.

Kevin Vanbuggenhout

De Lie geeft op in de Tour de France

Nadat Tadej Pogacar als ritwinnaar over de streep kwam in Les Angles, was het de vraag of Arnaud De Lie daar ook nog zou opduiken. Daar zou dan wel meer dan driekwart minuut op gewacht moeten worden. Maar De Lie hebben ze aan de aankomst niet meer gezien.

Intermarché-Lotto had al ingegrepen door Veistroffer niet de hele rit aan de zijde van De Lie te laten rijden. Zo werd vermeden dat ook Veistroffer geslachtofferd zou worden. Na een calvarietocht van een hele dag besloot De Lie er dan toch de brui aan te geven. Hij heeft de rit niet uitgereden: we zien op ProCyclingStats een DNF achter zijn naam staan. De Lie geeft dus op in de Tour. 

Kevin Vanbuggenhout

Pogacar reageert, Vermeersch krijgt groen beertje

Tadej Pogacar had na zijn ritzege weinig zin om volledig in zijn kaarten laten kijken en kwam dan maar met een paar grapjes in zijn flashinterview. "Als je kunt winnen in de Tour, moet je die kans grijpen. Of ik hongerig ben? Neen, want ik eet iets om het halfuur", lachte Pogacar. "Of ik dol ben op glorie? Euh, ik moet op de rollen gaan rijden. Het is een droom voor elke renner om in het geel te rijden. Ik weet niet hoe lang het deze keer zal duren."

De podiumceremonie was volop aan de gang toen Florian Vermeersch over de meet reed. Die was dolblij om zijn ploegmaat op het podium zien staan. Hij kreeg prompt een groen beertje toegeworpen. Pogacar is immers ook in het bezit van de groen trui. 

 

Kevin Vanbuggenhout

TDF LIVE: Pogacar klopt Vingegaard en slaat dubbelslag

Baudin was de vluchter die het het langst uitzong en hij verzekerde zich ook van de bollentrui. Bij het ingaan van de laatste tien kilometer vormde de groep der favorieten wel de kop van de koers. Er kwam nog een slotklim aan richting Les Angles. Uijtdebroeks klampte aan tot twee kilometer voor het einde, maar moest er dan weer af. 

Del Toro nam in de slotkilometer nog een kopbeurt voor zijn rekening, ongeveer tot aan het bordje van de laatste 300 meter. Niemand kon op tegen de vlammende versnelling van Pogacar, die zijn eerste ritzege uit deze Tour pakt. Vingegaard eindigde tweede, maar Pogacar neemt ook het geel over. Van Eetvelt werd zesde, Evenepoel achtste.

 

Kevin Vanbuggenhout

Van Mechelen strijdt tegen jagend UAE

In de kopgroep zijn ze inmiddels nog met zes renners. Vlad Van Mechelen is de enige Belg die daar nog deel van uitmaakt. Mads Pedersen is vooraan weggevallen, hem ging het vooral om de punten voor de groene trui. Ook geen Louis Vervaeke meer helemaal vooraan. In het peloton heeft UAE het heft in handen genomen.

Een blik achteraan op de koers is ook de moeite: daar rijdt De Lie nu helemaal alleen. Veistroffer moet hem dus niet meer bijstaan: Intermarché-Lotto wil wellicht vermijden dat ze beiden buiten tijd aankomen. Als De Lie zijn hachje nog wil redden, moet hij dat alleen doen. 

Kevin Vanbuggenhout

Vervaeke en Van Mechelen in kopgroep

Na talloze pogingen is er eindelijk toch een ontsnapping vertrokken. Er zitten ook twee Belgen in de kopgroep, wat niet mag verbazen: geen enkel land heeft meer renners dan België in de Tour. Het zijn Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step en Vlad Van Mechelen van Bahrain-Victorious die mee de sprong hebben kunnen maken. 

Zij maken deel uit van een kopgroep van achttien renners. De meest opvallende naam vooraan is die van Mads Pedersen. Egan Bernal was ook een klinkende naam die mee had kunnen zijn, maar door een lekke band verloor de Colombiaan zijn plek vooraan. Het wordt afwachten of de kopgroep vooruit kan blijven of niet. 

Kevin Vanbuggenhout

Visma zal schade opmeten na val Armirail

Een van de belangrijke wapenfeiten uit het eerste gedeelte van de derde etappe is ook een valpartij voorin het peloton. Bruno Armirail, ploegmaat van Jonas Vingegaard bij Visma-Lease a Bike, was hierbij betrokken. Armirail kon daarna wel verderrijden. Sowieso zal zijn ploeg vanavond wel de schade moeten opmeten.

Voor Cian Uijtdebroeks was het een meevaller dat andere renners ten val kwamen. Zo kon hij ook met een groep achtervolgers opnieuw aansluiten. Het is natuurlijk wel een veeg teken dat Uijtdebroeks eerder moest lossen. Het blijft dus een uitdaging om zijn klassementsambities te redden. 

Kevin Vanbuggenhout

Evenepoel, Van der Poel en Dhondt aan het woord

Voor de rit gaven meerdere renners hun inschattingen, zo ook Remco Evenepoel bij Sporza. "Er zijn vierduizend hoogtemeters. Het is een pittige etappe, de warmte kan een rol spelen. Het zal afhangen van wat Visma doet en bepaalt in de start. Eens een vlucht vertrekt, zul je snel merken of het voor de vlucht is of niet. Ik denk niet dat er gaatjes zullen vallen op de laatste klim. Het is niet de bedoeling om vol voor de rit te gaan."

Robbe Dhondt heeft ook een update gegeven na zijn val in de vorige rit. "Het voelt alsof ik ben aangereden door een vrachtwagen. Mijn enkel is er slecht aan toe, het is wel vervelend om zo de Tour te beginnen."

VTM NIEUWS sprak met Mathieu van der Poel, die geen fan is van de hitte. "Ik zal nooit mijn beste wedstrijden rijden in dit soort weer. Het is bijna een etappe voor klimmers. Ik verwacht niet dat Visma de gele trui gaat verdedigen, die ligt dus nog voor veel renners binnen de mogelijkheden." 

De Tour de France trekt zich weer op gang, ook al bestonden er twijfels over de derde etappe. Publiek is niet toegelaten in de finale, maar dat is de enige aanpassing. Voor Arnaud De Lie lijkt het wel weer sowieso een zware dag te worden.

Dat kan allerminst een verrassing genoemd worden. De Lie moest de ploegenpresentatie al missen door maagklachten. Tijdens de verkenning van de ploegentijdrit moest hij afstappen, maar het echte werk kon hij dan wel weer overleven. In de eerste rit in lijn was hij er nog niet bovenop: De Lie reed de hele tijd vlak voor de bezemwagen.

De Lie is de grote hoop van Intermarché-Lotto op ritzeges in deze Tour de France. Het is dus te hopen voor de Belgische ploeg dat hun speerpunt zich snel weer beter gaat voelen. De derde etappe zorgt alvast nog niet voor beterschap. Kort na de start in Granollers heeft De Lie moeten lossen. Veistroffer leek weer op hem te wachten, net zoals gisteren.

De Lie bengelt al snel achteraan

Het belooft een lange calvarietocht te worden voor De Lie, want het peloton krijgt meteen een bergetappe van 195,9 kilometer voorgeschoteld. Hoewel er geen beklimming buiten categorie op het programma staat, wacht er de renners wel heel wat hoogtemeters. Het is natuurlijk een veeg teken als je dan zoals De Lie snel achteraan bengelt.

Op steun van het publiek zal hij in de finale overigens niet moeten rekenen, niemand trouwens. Door bosbranden in de buurt van de finish werd zelfs even gevreesd of de etappe wel gereden kon worden. Gisterenavond werd beslist dat de reclamecaravaan niet zou rijden op Frans grondgebied. In de finale is geen publiek toegelaten.

Geen parcourswijzigingen in derde Tourrit

Veranderingen aan het parcours moesten niet worden doorgevoerd. De renners moeten drie beklimmingen van derde categorie en één beklimming van eerste categorie over. De vraag is of de vlucht voorop blijft of het toch weer iets wordt voor klassementsmannen. En of Arnaud De Lie tijdig de aankomst haalt. Ook Cian Uijtdebroeks heeft het al snel lastig.

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