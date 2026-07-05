UPDATE: Intermarché-Lotto krijgt veeg uit de pan over De Lie: "Dit is mishandeling"

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Arnaud De Lie is een van de speerpunten in de Tour-selectie van Intermarché-Lotto. De Luxemburger mikt op ritwinst, maar moest ziek verstek laten gaan voor de ploegenpresentatie. Tijdens de verkenning van de ploegentijdrit zaterdag kregen we weinig hoopgevende signalen.