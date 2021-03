Veldritkalender 2021-2022: zestien Wereldbekermanches, Superprestige Gavere verhuist naar einde seizoen

De UCI heeft de veldritkalender voor volgend seizoen gepubliceerd. De plek van de cross in Gavere op de kalender brengt de voornaamste vaststelling met zich mee. Die verhuist naar februari en vindt dus pas een week voor het einde van het seizoen plaats.

De Superprestige is het grote klassement dat het eerst van start gaat, met de cross in Gieten op 03/10. Gavere moet nu de slotmanche van de Superprestige worden op 12 februari 2022. Een dag later eindigt de X2O-Trofee met de cross in Brussel. Dat klassement begint op 1 november met de Koppenbergcross.

In de Wereldbeker is er liefst plaats voor 16 veldritten. Het voorbije seizoen werden er vanwege het coronavirus slechts 5 Wereldbekermanches betwist. De locaties voor de Wereldbekerwedstrijden op 05/12 en 12/12 zijn nog onbekend. Wel zal er in oktober al in het kader van de Wereldbeker gereden worden in Amerika, in Waterloo, Fayetteville en Iowa. De laatste WB-manche is in het Nederlandse Hoogerheide op 23/01.

TWEE KEER AFSPRAAK IN FAYETTEVILLE

De kampioenschappen zullen voor velen ook weer een belangrijk doel zijn. Het EK gaat door op 6 en 7 november, het BK op 8 en 9 januari in Middelkerke en het WK op 29 en 30 januari. Op het WK wordt er opnieuw in Fayetteville gereden. De afsluiter van het crossseizoen is traditioneel de Sluitingsprijs in Oostmalle. Die staat op 20 februari 2022 op het programma.