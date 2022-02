Jules Hesters is de slokop op eerste dag van BK baanwielrennen met drie Belgische titels

In Gent heeft het BK baanwielrennen plaatsgevonden en daar was vooral Jules Hesters succesvol. Liefst met drie Belgische titels op de piste kan Hesters pronken. Een ferme binnenkomer ook bij zijn nieuwe ploeg Sport Vlaanderen-Baloise.

Het eerste onderdeel waarin hij zich tot Belgisch kampioen kroonde, was de scratch. Hesters deed in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx beter dan Milan Fretin en Tuur Dens. Ook in de afvallingskoers was Fretin de grote concurrent van de Oost-Vlaming. Opnieuw trok Hesters aan het langste eind. Het brons op dat nummer was voor Mathias Lefeber.

GHYS WINT DE PUNTENKOERS

Aan het einde van het BK deed Jules Hesters er nog een Belgische titel bij, samen met Tuur Dens. Zij vormden het beste duo in de afvallingskoers. Ze hadden 26 punten voorsprong op Robbe Ghys en Fabio Van Den Bossche. Hesters haalde overigens ook een medaille in de puntenkoers. Daarin moest hij het stellen met brons. Ghys won de puntenkoers, Dens werd tweede.

Bij de vrouwen werden nationale titels behaald door Marith Vanhove (scratch), Katrijn De Clercq (puntenkoers) en Shari Bossuyt (afvallingskoers). Zondag staan er nog verschillende nummers op het programma bij de mannen en de vrouwen.