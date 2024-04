Mathieu van der Poel toont geen begrip voor wat gebeurt met Remco Evenepoel: "Schaamteloos"

Renners als Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel krijgen heel wat over zich heen. De twee weten er echter op de juiste manier mee om te gaan.

Op sociale media krijgen mannen als Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel ontzettend veel binnen van berichtjes en reacties, maar veel aandacht besteden ze er niet aan.

“Reageren op mensen die een reactie over mij plaatsen, daar blijf ik dan weer ver van af”, zegt Mathieu van der Poel in Titanen. “Want dan beland je in een eindeloos straatje. Eén van mijn favoriete quotes is ‘Een discussie winnen met iemand die slim is, is moeilijk, maar een discussie winnen met iemand die dom is, is onmogelijk.”

Volgens Mathieu van der Poel kan je een discussie op sociale media onmogelijk winnen. Hij spreekt er tijdens trainingen met Remco Evenepoel ook vaak over. Evenepoel krijgt nog veel meer over zich heen dan de wereldkampioen.

Sterke kop

“Hij zit tegenwoordig vaak in het oog van de storm op sociale media. Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat hij altijd een excuus heeft wanneer hij niet wint. Diezelfde mensen die daarop zitten te vitten, prijzen hem dan schaamteloos weer de hemel in als hij een topkoers wint.”

Maar de twee laten zich niet strikken door giftige reacties. “Je moet een sterke kop hebben om daarmee om te gaan. Remco heeft dat. En ik ook wel”, besluit de Nederlander.