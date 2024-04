De tijd tikt verder: hoe zit het met de kinderwens van Mathieu van der Poel?

Mathieu van der Poel is al een tijdje samen met Roxanne Bertels. Maar zullen daar ook kindjes van komen?

Mathieu van der Poel kan het goed vinden met zijn vriendin Roxanne Bertels. Maar hoe zit het met trouwen en kindjes krijgen vraagt de buitenwereld zich af?

“Roxane en ik zijn intussen al meer dan vijf jaar samen. Het zit heel erg goed tussen ons”, vertelt Mathieu van der Poel in Titanen.

De invloed van Roxanne mag zeker niet onderschat worden. Niet op de mens die de wereldkampioen is, maar ook op zijn wielercarrière. “Ze heeft toch wel een heel groot aandeel in de mens die ik ben geworden. Sinds haar ken, ben ik nog een pak rustiger geworden.”

Maar hoe zit het met kindjes? Over kinderen hebben we het al vaker gehad. Of die keuze bevorderlijk is voor de carrière, is natuurlijk iets anders. Och, we hebben geen haast. Ikzelf heb nooit een expliciete kinderwens gehad, maar ik heb ooit nee gezegd tegen kinderen. We zien wel.”

Voor de mama van Mathieu van der Poel mag het wel komen. Zij liet onlangs weten dat ze bereid is het jonge koppel bij te staan als er kindjes komen. Dat is bij deze dan ook al geregeld voor het koppel.