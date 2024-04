Bekende analist doet reputatie alle eer aan bij Tom Dumoulin: "De enige die over doping vragen durfde stellen"

Tom Dumoulin heeft in zijn carrière wel wat meegemaakt. Vragen over doping kreeg hij slechts sporadisch. Als dat onderwerp dan toch eens werd aangesneden, gebeurde dat door ... zijn landgenoot Thijs Zonneveld.

Beide heren komen daar op terug in de podcast In Het Wiel. "In 2015 ging ik als nobody de Vuelta bijna winnen", herinnert Dumoulin zich. "Ik stond in de rode trui en deed het supergoed. Ik reed met de allerbesten bergop. Er was een behoorlijk startveld, met renners als Froome en Aru." Plots kregen ze concurrentie uit Nederland.

"Ineens fietste Tom Dumoulin uit Limburg daar tussen. Ik had mijn schouder gebroken in de Tour en ineens stond ik er, ook tot mijn eigen verrassing. Als ik naar buitenstaander daar naar keek, had ik het ook een beetje verdacht gevonden. Dan mag je daar vanwege het verleden van het wielrennen vragen over stellen"; vindt Dumoulin.

© photonews

"Eigenlijk was Thijs Zonneveld de enige die hierover vragen durfde te stellen. Vragen waar ik niet voor terugdeinsde." Zonneveld merkte op dat Dumolin ineens tussen enkele dubieuze renners rondreed. "Ik vond het een meer dan terechte vraag, maar je kunt er niet echt op antwoorden", zo bekijkt Dumoulin het.

"Het enige wat je kan zeggen is: ik begrijp je vraag, maar ik gebruik geen doping. Of je dat nu gelooft of niet, daar kan ik weinig aan doen", was de houding van de man die in 2017 de Giro won. Het klopt wel met de reputatie van Zonneveld, die het imago heeft streng tegenover doping en wat hij het oude wielrennen noemt te staan.