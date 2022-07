Shari Bossuyt pakt goud in de afvalling op het EK baanwielrennen voor beloften

Shari Bossuyt heeft goud behaald op het EK baanwielrennen voor beloften. Ze won de laatste sprint in de afvalling.

Voor de beloften is in Portugal het EK baanwielrennen bezig. Op de 1e dag stond bij de vrouwen de afvalling op het programma. Shari Bossuyt stond aan de start. Ze won de laatste sprint van Sophie Lewis. Kristina Nenadovic pakte brons.

Op de individuele achtervolging eindigde Marith Vanhove op een 7e plaats. Bij de mannen was er wel bijna een Belgische medaille in de individuele achtervolging. Noah Vandenbranden kwam 15 duizendsten te kort voor de bronzen medaille. Thibaut Bernard eindigde op plaats 9. In de afvalling was Gianluca Pollefliet 5e.