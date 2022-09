De Zesdaagse van Bremen gaat ten vroegste pas in 2024 weer door

De Zesdaagse van Bremen wordt opnieuw uitgesteld. Een editie in 2023 is te riskant.

Normaal zou de Zesdaagse van Bremen van 13 tot en met 16 januari 2023 doorgaan, maar de organisatie besliste om toch nog eens een jaartje over te slaan. De organisatie denkt dat de mensen terughoudend zouden zijn om een ticket te kopen door de inflatie. Ook speelt de onvoorspelbaarheid van het coronavirus mee in hun beslissing.

De volgende editie is dus pas in 2024, maar ook dat is onder voorbehoud. Die zal gepland staan van 12 tot en met 15 januari 2024.

Zo is de laatste editie van de Zesdaagse van Bremen nog altijd die van 2020. Toen won Kenny De Ketele aan de zijde van Nils Politt.