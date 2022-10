Nikcy Degrendele na directe uitschakeling op individuele sprint: "Wil niet zeggen dat ik slecht ben"

De individuele sprint is geen succes geworden voor Nicky Degrendele.

Door een 23ste tijd in de kwalificaties moest Degrendele het in de kwartfinale opnemen tegen de Oekraïense vice-Olympisch kampioene Olena Starikova. Degrendele was zo meteen uitgeschakeld.

Degrendele werd in haar voorbereiding twee keer ziek, maar kon zich toch nog goed voorbereiden op het WK. "Maandag reed ik nog een heel goeie tijd. Zelfs vandaag in de opwarming voelde alles nog goed en de 200 meter begon en ik voelde gewoon een blok in mijn benen", zegt ze bij Sporza.

"Maar die 200 meter is een momentopname. Dat wil niet zeggen dat ik slecht ben. Dit is even hard, maar zondag is er de keirin, mijn favoriete onderdeel. Ik heb er zin in." In het keirin werd Degrendele in 2018 nog wereldkampioene.