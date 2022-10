Duitse vrouwen schenken tijdritstuur aan Nigeriaanse vrouwen nadat die met normaal stuur starten

Op het WK baanwielrennen hebben de Duitse vrouwen zich van hun mooiste kant laten zien.

In de ploegenachtervolging bij de vrouwen merkten de Duitse dames dat het nieuwe en onervaren team uit Nigeria met normale sturen reed. De vrouwen uit Nigeria deden vorig jaar voor het eerst mee aan het WK in Roubaix en in de Nations Cup.

De Duitse vrouwen Mieke Kröger en Franziska Brauße besloten om hun Nigeriaanse collega's na de ploegenachtervolging tijdritsturen cadeau te doen zodat ze kunnen verbeteren naar de toekomst toe.

Kröger en Brauße willen de Nigeriaanse vrouwen ook nog wat tips geven dit weekend als ze dat willen. In de ploegenachtervolging werden de Nigeriaanse vrouwen 16de en laatste in de kwalificaties, op meer dan 45 seconden van de voorlaatste, Oezbekistan. De Duitse vrouwen eindigden op de zesde plaats.