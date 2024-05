Wielercommentator Ruben Van Gucht is heel erg duidelijk over de komst van extra kindje

Ruben Van Gucht is gehuwd met Blanka Vlasic. De twee hebben met Mondo ook al een kindje samen.

Het is een ietwat vreemde situatie. Ruben Van Gucht woont en werkt in ons land, terwijl zijn vrouw Blanka Vlasic en hun zoontje Mondo in Kroatië wonen. De opvallende huwelijkssituatie doet bij velen vragen oproepen, maar voor Van Gucht is het heel gewoon, omdat het door zijn werk niet anders kan.

Op Radio 2 vertelde hij afgelopen weekend openhartig over zijn leven en de kans dat er een broertje of zusje voor Mondo op de wereld zal komen. “Ik wil niet per se nog een tweede kind”, is Van Gucht heel erg duidelijk bij Anja Daems. “Maar dat hangt natuurlijk ook af van Blanka. Ze wordt dit jaar veertig, maar ik heb niet de indruk dat zij het daar moeilijk mee heeft.”

Met zijn drietjes, dat bevalt Van Gucht duidelijk wel. “Blanka en ik wilden zo graag mama en papa worden. We wilden het gevoel en die liefde ervaren. Dat is nu ingevuld, dus voor mij hoeft een tweede kind niet.”

Carrière

Het zou ook niet eenvoudig zijn voor zijn vrouw, met een extra kindje. “Moesten we nog een kindje krijgen, zal vooral Blanka die druk op haar schouders moeten dragen. Ik heb mijn verplichtingen in België en mijn job wil ik niet opgeven. Dit is mijn kinderdroom en dat weet ze.”

“Ze heeft zelf ook carrière gemaakt, maar vandaag maakt vooral onze zoon haar heel gelukkig. Ik kan me voorstellen dat het idee van een tweede kind bij haar wel nog zou kunnen rijpen, maar dat is op dit moment niet aan de orde.”