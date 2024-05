📷 Vriendin Cameron en zoontje Jules zorgen voor emoties bij ritwinnaar Tim Merlier

Tim Merlier was vooraf de favoriet voor de ritzege in de Giro en heeft het ook waargemaakt. Zijn vriendin Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules (1) beleefden het vanop de eerste rij.

In 2021 won Tim Merlier in de Giro meteen bij de eerste kans voor de sprinters, enkele weken later deed hij dat nog eens fijntjes over in de Tour. Hij was dan ook de grote favoriet in de derde rit van de Giro.

Na zijn overwinning ging Merlier vrijwel meteen naar zijn vriendin Cameron Vandenbroucke en zoontje Jules (1). Na de podiumceremonie mocht Jules samen met zijn papa op de foto met roze trui Tadej Pogacar.

Voor Merlier was het allemaal wat emotioneel, de aanwezigheid van zijn vriendin en zoontje. "Toen Jules deze ochtend in mijn armen liep, werd ik toch wat emotioneel. Vader zijn, het doet wat met een mens."

Cameron hoopt op paarse puntentrui voor Merlier

Vriendin Cameron Vandenbroucke was uiteraard blij dat ze erbij was. "Ik ben zeer tevreden, zeker omdat Jules erbij is. Dat motiveert Tim", zei ze bij VTM NIEUWS. "Hij is niet graag weg van huis, dus hij is telkens blij als we erbij zijn."

Cameron en Jules waren er bijvoorbeeld ook bij toen Merlier de Giro voorbereidde op de Teide. Merlier had voor de etappe de bloemen beloofd aan Cameron, die de lat nu wat hoger legt. "Hopelijk keert hij na drie weken met een paarse trui terug naar huis. Dan kan Jules die aandoen."