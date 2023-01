Programma van de Belgen voor het EK baanwielrennen bekend: dan rijden Lotte Kopecky en co

Na de selectie staat ook het programma van de Belgen op het EK Baanwielrennen vast. Vanaf 8 tot en met 12 februari komen in het Zwitserse Grenchen elke dag verschillende landgenoten in actie. Er kunnen wel nog enkele lastminutewijzigingen voorkomen.

Op 8 februari staan de teamsprint en de scratch bij de vrouwen op het programma. Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Julie Nicolaes en Elke Vanhoof zullen de teamsprint voor hun rekening nemen. De scratch is voor Shari Bossuyt. Bij de mannen is er de ploegenachtervolging met Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibaut Bernard en Brem Deman. Ook is er de afvalling met Jules Hesters.

Een dag later volgt de sprint bij de vrouwen met Degrendele en Nicolaes. Lotte Kopecky zal dan weer uitkomen in de afvalling. Bij de mannen zullen de mannen de competitie in de ploegenachtervolging verderzetten. Fabio Van den Bossche rijdt dezelfde dag de puntenkoers.

Degrendele en Nicolaes zullen op 10 februari ook in de sprint in actie komen. Kopecky zal tussendoor het omnium voor haar rekening nemen. Vandenbranden en Bernard rijden dan weer de individuele achtervolging. Ten slotte zal Dens de scratch rijden.

Op 11 februari volgt bij de vrouwen nog de tijdrit met Jenaer en Nicolaes. Bossuyt zal de puntenkoers rijden. Bij de mannen komt die dag enkel Lindsay De Vylder in actie. Hij rijdt het omnium.

Op de slotdag volgen nog de keirin met Degrendele en Jenaer en de ploegkoers met het duo Kopecky/Bossuyt. De mannen sluiten ook af met de ploegkoers. Robbe Ghys en Van den Bossche zullen die voor België rijden.