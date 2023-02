België gaat voor medailles op het EK baanwielrennen: wat zijn de laatste referentiepunten van Kopecky & co?

Het EK baanwielrennen staat voor de deur. België gaat met Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en vele anderen voor medailles in het Zwitserse Grenchen. Wat zijn de laatste referentiepunten van onze mannen en vrouwen waar we ons voor de verwachtingen kunnen op baseren?

Belgische vrouwen (individueel)

SHARI BOSSUYT

Bossuyt moest onlangs nog herstellen van een sleutelbeenbreuk. Maakte haar comeback op het BK in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. Won de ploegkoers met Kopecky en behaalde brons in het omnium.

NICKY DEGRENDELE

Degrendele tankte met twee nationale titels op het BK vertrouwen voor het EK. Die titels kwamen er in de sprint en in de keirin.

VALERIE JENAER

Jenaer komt uit het ijshockey en het bobsleeën en heeft de stap naar de koers gezet. Op het BK baanwielrennen won ze goud op de 500 meter.

LOTTE KOPECKY

Kopecky is nog steeds de grote Belgische trots van het vrouwenwielrennen, ook op de piste. Kopecky domineerde het BK baanwielrennen dan ook. Ze behaalde veruit de meeste punten in het omnium, was in de afvallingskoers niet vooraan weg te slaan en er was dus ook die zege met Bossuyt in de ploegkoers.

JULIE NICOLAES

Nicolaes gaat haar eerste EK bij de elite rijden. Een jong talent dat dus naar Zwitserland gaat om te leren. Pakte op het BK brons in de sprint.

Belgische mannen (individueel)

THIBAUT BERNARD

Bernard pakte brons op de kilometer op het BK.

TUUR DENS

Dens greep net naast een WK-medaille in de scratch, maar was op het BK de beste op de kilometer.

LINDSAY DE VYLDER

De Vylder pas nog de Ronde van Valencia voor Flanders-Baloise op de weg en maakt nu weer de switch naar de piste.

ROBBE GHYS

Ghys was ziek voor het BK baanwielrennen en maakte vervolgens zijn debuut voor Alpecin-Deceuninck op de weg in de Ster van Bessèges. Wist daar de valpartijen te vermijden.

JULES HESTERS

Voor Hesters is het net als voor De Vylder van de weg naar Valencia naar de piste in Grenchen.

FABIO VAN DEN BOSSCHE

Kende ook een voorbereiding op de weg, met La Marseillaise en de Ster van Bessèges. Werd dertiende in La Marseillaise en haalde net de top 10 van het jongerenklassement niet in Bessèges.