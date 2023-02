🎥 Lotte Kopecky legt landgenotes van nieuw project vast op beeld: "Veelbelovende start"

Lotte Kopecky heeft de eerste dag van het BK langs de zijlijn beleefd, in het zog van het nieuwe project in de teamsprint.

Lotte Kopecky moest zelf nog niet in actie komen op de eerste dag van het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. Wie dat wel deden: Elke Vanhoof, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele. Zij vormden de Belgische damesploeg in de teamsprint.

Het gaat om een nog maar recent samengesteld team, met Vanhoof die overkomt van het BMX en Jenaer van onder meet het bobsleeën. Belgian Cycling heeft een gemonteerd filmpje op zijn sociale media geplaatst, met beelden die blijkbaar gemaakt zijn door Lotte Kopecky zelf.

Promising start of a new project 👊🏻

For the 1st time since 2015 we had a team at the start of the Women's Team Sprint at the 🇪🇺 Championships@ElkeVanhoof91 @ValerieJenaer

& @Nickydegrendele did a great job & claimed 6th in a new BR (48.824) 👏🏻



📽 @LotteKopecky#EuroTrack23 pic.twitter.com/O54ojPQzTR — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) February 9, 2023

"Veelbelovende start van een nieuw project", staat erbij geschreven. "Voor de eerste keer sinds 2015 hadden we een ploeg aan de start van de teamsprint bij de vrouwen op het Europese Kampioenschap." Er was lof voor de prestatie van de drie vrouwen, met een verwijzing naar het Belgische record en hun zesde plaats in de einduitslag. Kopecky komt vandaag voor het eerst zelf in actie in de afvalling.