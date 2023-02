Nicky Degrendele naar de kwartfinales in de sprint, Julie Nicolaes uit in de 1/16-finales

Nicky Degrendele heeft het sprintnummer goed ingezet. Ze heeft zich voor de kwartfinales kunnen plaatsen. Voor Julie Nicolaes zat er plaats in de kwartfinales niet in. Ze strandde in de 1/16-finales.

Het sprintnummer begon met een 1e ronde waarin alle deelneemsters een ronde zo snel mogelijk moesten afleggen. Nicky Degrendele klokte in 10"832 af, goed voor een 8e tijd en een plaats in de 1/8-finales. Julie Nicolaes zette een tijd van 11"352 neer. Dat was de 19e tijd en daardoor moest ze herkansen in de 1/16-finales. Nicolaes moest in die herkansingen het sprintduel met de Oekraïense Alla Biletska aangaan. Onze landgenote was 6 tienden trager dan Biletska en mocht zo niet naar de 1/8-finales. In die 1/8-finales sprintte Degrendele tegen de Tsjechische Jabornikova. Degrendele haalde het en mag zo naar de kwartfinales die later op de dag worden gereden. Daarin neemt ze het op tegen de Française en wereldkampioene Mathilde Gros