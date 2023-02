Lorena Wiebes neemt revanche ten opzichte van voormalige lead-out en slaat dubbelslag in UAE Tour

Na van DSM over te stappen naar SD Worx, heeft Lorena Wiebes nu haar eerste zege beet. De revanche op haar voormalige lead-out Charlotte Kool is dus een feit.

Door het vertrek van Wiebes is Kool nu de kopvrouw in de sprints bij DSM, terwijl ze vorig seizoen nog zelf spurts aantrok voor Wiebes. In de eerste etappe van de UAE Tour was het al tot een duel tussen de twee gekomen en kon Kool triomferen. Een dag later haalde Wiebes haar gram.

In de tweede etappe moest er van aan het kasteel van Al Dhafra gekoerst worden naar Al Mirfa: 133 kilometer kregen de vrouwen voor de wielen. Aan het eind moest er toch weer gesprint worden. DSM had het beste treintje, met ook Georgi Pfeiffer die nog heel dicht eindigden.

WIEBES NAAR LEIDING IN KLASSEMENT

Slechts twee rensters konden nog voor haar eindigen en u kan al raden wie dat waren. Wiebes zat in het wiel van Kool en kon er vervolgens met overtuiging uitkomen. De kop is eraf bij haar nieuwe ploeg voor de vrouw die vorig seizoen zo dominant was in de sprint. Wiebes neemt ook de leiding over in het klassement.