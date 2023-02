Lotte Kopecky volgt op het EK zichzelf op in de afvalling: "Ik durf van 3 Europese titels te dromen"

Lotte Kopecky pakte op het EK opnieuw goud in de afvalling. Later op het EK komt ze nog 2 keer in actie.

Na haar nieuwe gouden medaille in de afvalling was Lotte Kopecky enorm blij. "Het blijft een enorm tactisch spel, maar ik doe het graag", vertelde ze aan Sporza. "Ik wou als 1e beginnen sprinten. Zo kon ik Valentine Frontin in de slotsprint opvangen. Het is dan altijd spannend om te zien hoe kort de tegenstander nog komt, maar ik had nog genoeg overschot."

"Deze titel is vooral een bevestiging", ging Kopecky verder. "Het was mijn 1e wedstrijd op het EK en ik kan die meteen winnen. Dat doet deugd."

Vrijdag komt Kopecky nog in actie in het omnium en zondag samen met Shari Bossuyt in de ploegkoers: "Ik durf wel van 3 Europese titels te dromen, maar alles moet dan goed lopen. Te beginnen met een goede scratch in het omnium."