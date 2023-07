José De Cauwer zegt exact wat hij denkt over de aanval van Mathieu van der Poel

Een Mathieu van der Poel die in de aanval trekt zien we met zijn allen graag. José De Cauwer stelde net zoals iedereen vast dat de Nederlander het uiteindelijk niet redde.

José De Cauwer leverde ook voor de twaalfde etappe in de Tour de France cocommentaar tijdens de tv-uitzending op VRT en zag Van der Poel voor het offensief kiezen. De man van Alpecin-Deceuninck anticipeerde, maar kraakte op de slotklim. "Gegokt en verloren. Gespeeld en verloren", zo vatte José De Cauwer het samen.

ENTHOUSIASME

Bij de demarrage van Izagirre haalde Van der Poel nog alles uit de kast om te reageren. Liet hij zich daar iets te veel meeslepen door zijn enthousiasme? "Ik denk het", knikt De Cauwer. In elk geval werd Van der Poel opgerold door de andere vluchters en zelfs nog door de groep der favorieten.

Uiteindelijk scheelde het wel paar een paar kilometers of de man die tegen een verkoudheid opbokst was mee over de laatste beklimming geraakt. "Ja, maar dan moet je dit alles ook nog overleven", verwees De Cauwer naar alles wat er gebeurde in de finale. Een ritzege behalen ging dus sowieso niet vanzelfsprekend zijn.