Nog een Belgische medaille: paracyclist pakt brons in de tijdrit over een kilometer

Niels Verschaeren heeft België brons op het WK in Glasgow bezorgd. Hij slaagde daarin in de tijdrit over een kilometer.

In de categorie C5 werkten de mannen de finale de tijdrit over een kilometer op het WK af. Niels Verschaeren vertegenwoordigde België in die finale.

Verschaeren kwam als 4e in actie en zette een tijd van 1:05.346. Op dat moment was dat de snelste tijd en na hem kwamen nog 2 paracyclists in actie. Zo was een medaille voor hem al zeker.

De 2 volgende paracyclists waren allebei sneller dan Verschaeren. Zo werd het brons voor hem. De wereldtitel was uiteindelijk voor de Brit Blaine Hunt. Hij zette een tijd van 1:03.341 neer.