Brons voor Lotte Kopecky na een straffe inhaalrace, ook brons voor Fabio Van Den Bossche

Fabio Van Den Bossche heeft in de puntenkoers net als in 2022 brons gepakt. Hij reed een sterke wedstrijd en dankzij enkele winstrondes pakte hij zijn medaille. Ook Lotte Kopecky ligt nog op koers voor een medaille in het omnium. Zij moet nog een puntenkoers rijden.

Het omnium begon met de scratch. Daarin kon Lotte Kopecky zich aan het eind goed plaatsen en ze eindige 6e. Daarna volgende de tempo race. Kopecky hield zich afscheidig en wachtte af. Dat brak haar zuur op en ze eindigde pas 19e. Zo verloor ze heel wat punten tegenover haar concurrentes.

Dan kwam de afvalling. Daar kon Kopecky als kersvers wereldkampioene proberen punten tegenover haar belangrijkste concurrentes terugpakken. In een chaotische afvalling, met enkele valpartijen, controleerde ze.

In de slotfase lieten de anderen Kopecky opeens rijden en ze zette door. Zo won ze met overmacht de afvalling en pakte ze het maximale aantal punten. Ook deed ze zo weer volop mee voor een medaille.

Ten slotte was er nog de puntenkoers. Daar begon ze als 6e in het klassement aan. Ze hield zich in het begin wat afwezig, maar na enkele sprints sprong ze mee om winstrondes van 20 punten te pakken. Iets over halfweg slaagde ze in haar opzet en zo kwam ze in het bereik van de medailles.

In de finale ging Kopecky met Archibald en Dideriksen nog eens rond en zo stond ze opeens op de bronzen medaille. In het slot deed ze nog een ultieme poging om voor het goud te gaan, maar Valente liet haar niet gaan. In de slotsprint kon ze nog het zilver pakken, maar Pikulik won die sprint, waardoor Kopecky met brons tevreden moest zijn.

© photonews

BRONS VOOR FABIO VAN DEN BOSSCHE

Tussendoor was er onder meer ook de puntenkoers bij de mannen met onder meer Fabio Van Den Bossche. De 1e sprints liet hij aan zich voorbijgaan, maar daarna trok hij in de aanval om voor de bonusrondes van 20 punten te gaan. Hij lukte er al snel 2 en zo lag hij op koers voor de medailles.

In de finale bleef Van Den Bossche op winstrondes mikken. Het goud was al zo goed als zeker voor de Nieuw-Zeelander Aaron Gate en op het einde sloegen ze de handen in elkaar om nog eens rond te gaan. Ze sloegen er met extra hulp in en zo haalde Van Den Bossche net als in 2022 brons. Het goud was voor Gate en het zilver voor de Spanjaard Torres.