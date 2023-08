De missie van Mathieu van der Poel op de mountainbike: "Dit kan hij zeker halen"

Mathieu van der Poel probeert zich via het WK te plaatsen voor het mountainbiken op de Olympische Spelen. Al is dat niet gemakkelijk. Hij start immers achteraan.

Nederland heeft door zijn slechte positie in het landenklassement geen startrecht voor de mountainbike op de Olympische Spelen. Het WK kan een oplossing voor Mathieu van der Poel en Milan Vader bieden.

Daarvoor is een goede notering op het WK nodig. Voor van der Poel kan dat lastig worden, want door een gebrek aan UCI-punten start hij achteraan.

"Ik denk wel dat van der Poel zonder voorbereiding bij de 1e 9 kan rijden", stelde bondscoach Gerben de Knegt bij In de Leiderstrui. "Hij snapt zelf heel goed hoe het zit en is superbegaafd op de fiets. Als David Nordemann in een wereldbeker van plek 70 naar 20 kan rijden, dan zou een goede van der Poel dat ook zeker moeten kunnen. En ook wel beter dan dat."