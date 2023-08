Het aspect in het voordeel van Lotte Kopecky tijdens het omnium: "Echt een pluspunt voor haar"

Lotte Kopecky rijdt op het WK baanwielrennen ook nog eens het omnium. Voor het eerst worden alle nummers op dezelfde dag verreden.

Het omnium is de meerkamp in het baanwielrennen en op het WK in Glasgow gaan die voor het eerst op dezelfde dag door. Zo zijn er achtereenvolgens de scratch, de temporace, de afvalling en de puntenkoers.

Voor Lotte Kopecky kan dat een voordeel zijn. "Met haar uithoudingsvermogen kan dat een pluspunt zijn. Op dat vlak heeft ze een streep voor op de rest", aldus Renaat Schotte bij Sporza.

"Ook zit Kopecky in de vorm van haar leven. Dat heeft ze de voorbije weken en dagen uitvoerig bewezig", weet Schotte. Zo werd ze afgelopen zondag wereldkampioene in de afvalling en dinsdag in de puntenkoers. Eerder werd ze ook al 2e in de Tour en pakte ze er de puntentrui mee naar huis.