Lotte Kopecky spaarde energie tijdens haar gouden puntenkoers: "Het is nog een drukke week"

Lotte Kopecky is nog eens een medaille rijker en op weg naar haar gouden medaille in de puntenkoers was ze al bezig met haar volgende doelen op dit WK. Woensdag rijdt ze nog het omnium en zondag de wegrit.

Het was een dominante prestatie van Lotte Kopecky in de puntenkoers. "Ik heb de koers goed gelezen en de juiste momenten gekozen om mijn aanvallen te plaatsen", sprak ze bij Sporza. Ze domineerde haar tegenstandsters en pakte voldoende punten. Zo pakte Kopecky een voorsprong van 6 punten en daardoor kon ze haar focus al naar latere wedstrijden verleggen. Zoals het omnium op woensdag en de wegrit op het zondag. Ook lijkt het erop dat alles wat Kopecky aanraakt, in goud verandert. "Ik ben 28 jaar en heb er al vele jaren trainingsarbeid opzitten. Het is dus een resultaat van mijn harde werk. Ik ga nu niet zeggen dat ik het omnium zomaar ga winnen, dat is te belachelijk voor woorden. Maar als ik kan, ga ik dat zeker doen", bleef ze bescheiden. De wegrit zit ook al zeker in haar hoofd. "Het is een zeer zwaar rondje en zwaarder dan sommigen ooit al hebben gereden. Al denk ik dat ik na het omnium genoeg tijd heb om voor zondag te recupereren", besloot Kopecky.