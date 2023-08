Meevaller voor Mathieu van der Poel? Mogelijke reglementswijziging kan hem in de mountainbike helpen

Mathieu van der Poel rijdt zaterdag op het WK de mountainbikewedstrijd. Door een gebrek aan UCI-punten start hij helemaal achteraan, maar mogelijk zou hij toch een betere startpositie kunnen krijgen.

Op het WK mountainbiken probeert Mathieu van der Poel een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Het zal alleszins een ferme inhaalrace worden, want hij zal zaterdag helemaal achteraan moeten starten.

Maar mogelijk mag van der Poel toch op startrij 4 of 5 starten. Het is zo dat in een wereldbekerwedstrijd een renner die in een andere discipline in de top 10 van de UCI-ranking staat, vanop startrij 4 of 5 mag starten. Bij van der Poel zou dat het geval zijn, want op de weg staat hij momenteel 6e en in het veldrijden staat hij 5e.

Alleen staat dat momenteel niet in het reglement van het WK. Zo zou van der Poel toch achteraan moeten starten. Nochtans beschouwt de UCI een wereldbekerwedstrijd en het WK als een wedstrijd van Class 1.

Volgens In de Leiderstrui zou de organisatie van het WK aan het bekijken zijn of ze het reglement kunnen aanpassen. Op die manier zouden ze het WK en de wereldbekerwedstrijden willen gelijkstemmen.