De UCI bijt van zich af na de controversiële beslissing in het voordeel van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock

De beslissing van de UCI voor het WK mountainbiken heeft voor heel wat kritiek gezorgd. De UCI heeft ondertussen ook gereageerd. Ze zeggen dat ze de sport op die manier willen helpen.

Een dag voor het WK mountainbiken kwam er een reglementswijziging. Daardoor mogen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock vanuit rij 5 starten. "Favoritisme", was al snel de kritiek.

"Het gaat om de meerwaarde van de sport", verdedigde Peter Van den Abeele, directeur Sport bij de UCI, de beslissing bij Sporza. "Een wedstrijd met van der Poel en Pidcock is van een ander kaliber dan één zonder die 2. Zo zal Nino Schürter het belangrijk vinden om tegen hen wereldkampioen te worden."

Ook zou de beslissing voor de toekomst van de sport gemaakt zijn. "Je moet weten dat we moeten vechten om de wedstrijd op het olympisch programma van Los Angeles 2028 te houden", ging Van den Abeele verder. "In Tokio waren de kijkcijfers goed en stonden van der Poel en Pidcock aan de start. Met de vedetten willen we de sport helpen, want de sport is beter met vedetten."