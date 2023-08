Kritiek op reglementswijziging mountainbike in het voordeel van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock

Op de reglementswijziging voor het WK mountainbike is er al kritiek gekomen. Verschillende mountainbikers vinden het niet kunnen dat Mathieu van der Poel en Tom Pidcock opeens op startrij 5 mogen starten.

Normaal zou Mathieu van der Poel op het WK mountainbike helemaal achteraan moeten starten hebben. Hij heeft in het mountainbike immers geen UCI-punten. Ook Tom Pidcock startte redelijk achteraan, pas vanaf rij 7.

Een dag voor het WK kwam er een reglementswijziging. Renners die in de andere disciplines in de top 10 van de UCI-ranking staan, mogen op de 5e rij starten. Dat is naar analogie met de wereldbeker. Enig verschil met het WK: voor de weg geldt de top 20. Zo schoven van der Poel en Pidcock op.

"Een voorkeursbehandeling", klinkt het al bij de mountainbikers die het hele seizoen afwerken. "In de wereldbeker bestond die regel al", vertelde Jens Schuermans, die op startrij 2 staat, aan Sporza. "En die regel hebben ze nu naar het WK doorgetrokken. Voor van der Poel."

Voor Pidcock moesten ze nog een extra mouw aanpassen, zodat ook hij hoger kan starten, want hij staat 17e op de UCI-ranking voor de weg. "Om INEOS te plezieren, hebben ze er top 20 voor de weg van gemaakt. Daar zal nog in het wereldje nog een hartig woordje gepraat worden", verwoorde hij het gevoel van de mountainbikers.