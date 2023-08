Na een baaldag krijgt Mathieu van der Poel toch goed nieuws te horen

Mathieu van der Poel mag meer dan waarschijnlijk naar de Olympische Spelen op de mountainbike en dat dankzij Tom Schellekens. Zo kreeg van der Poel na een baaldag toch nog goed nieuws te horen.

Het WK mountainbike werd voor Mathieu van der Poel een ontgoocheling. Hij viel al in de 1e ronde en moest opgeven. Zo werd een ticket voor de Olympische Spelen bemachtigen toch een stuk moeilijker. Hij wou die via een goed resultaat op het WK pakken.

Toch moet van der Poel niet treuren, want Tom Schellekens werd 5e op het WK voor beloften en daardoor is Nederland zo goed als zeker van een ticket voor de Olympische Spelen. Tenzij er nog grote verschuivingen zouden zijn.

Landen kunnen via de landenranking tickets voor de Spelen afdwingen. Daarvoor is een plaats in de top 19 voldoende. Die ranking wordt op 26 mei 2024 afgesloten, maar Nederland staat daar voorlopig niet in. Al is er nog een andere manier en dat is via het WK.

De 1e 2 landen in de uitslag van het WK mountainbike bij de elite en de beloften die eind mei 2024 niet bij de beste 19 landen staan, krijgen alsnog een olympisch ticket. Zo werd Schellekens 5e op het WK voor beloften en voor hem eindigden enkel renners van landen die al in de top 19 staan.

Tenzij er nog grote verschuivingen zijn, zal Nederland dus toch nog een ticket krijgen. Dat ticket zal normaal gezien naar van der Poel gaan.